‘Lewandowski geeft Zahavi de opdracht: breng me naar Barcelona’

Zondag, 8 mei 2022

Robert Lewandowski zinspeelt op een transfer. De topschutter van Bayern München is 'meer dan ooit' overtuigd van een vertrek uit de Bundesliga, zo beweert Sport zondagavond. Lewandowski staat nog een jaar onder contract en zou ontevreden zijn over het aanbod van Bayern om zijn verbintenis te verlengen. Het geïnteresseerde Barcelona volgt de ontwikkelingen nauwgezet, benadrukt de sportkrant uit Catalonië. Lewandowski zou zijn zaakwaarnemer een duidelijke opdracht hebben gegeven: vind een manier om me naar Barcelona te krijgen.

Lewandowski bewijst vrijwel iedere wedstrijd zijn waarde voor Bayern: in 45 officiële duels was hij dit seizoen goed voor 49 doelpunten en 6 assists. De 33-jarige spits ziet zichzelf nog meerdere seizoenen op topniveau voetballen en had daarom op een aanbieding tot medio 2025 van Bayern gehoopt. Vooralsnog wil Bayern zijn contract slechts met één seizoen verlengen, tot medio 2024, met hooguit een optie voor een extra jaar. Bovendien bevat het voorstel van Bayern geen salarisverhoging voor de Poolse sterspeler.

Op dit moment verdient Lewandowski naar verluidt vijftien miljoen euro netto per seizoen, plus maximaal vijf miljoen aan bonussen. Hij had gehoopt dat een aanzienlijk gedeelte van die vijf miljoen euro deel zou gaan uitmaken van zijn vaste salaris. Bayern heeft echter geen salarisverhoging voorgesteld en wijst op financiële moeilijkheden. Volgende week gaat zaakwaarnemer Pini Zahavi in gesprek met de clubleiding. Bayern zou slechts 'in de marges' wat kleine concessies willen doen, om te laten zien dat er wel een poging wordt gedaan Lewandowski te behouden.

De aanvaller lijkt echter niet onder de indruk. Hij voelt te weinig waardering van Bayern en heeft Zahavi volgens Sport de opdracht gegeven om 'een route naar Barcelona' te vinden. Hoewel Bayern, Barcelona en Lewandowski niet zitten te wachten op een lange transfersoap, lijkt niemand op dit moment bereid om een serieuze toenadering te doen. Barcelona is door Zahavi gevraagd om zich voorlopig op de achtergrond te houden. Lewandowski en Zahavi willen Bayern ertoe bewegen medewerking te verlenen aan een overstap. Ze hopen dat Lewandowski 'gezien zijn leeftijd en zijn prestaties bij de club' voor een 'redelijk bedrag' weg mag. Pas als de partijen op dat gebied nader tot elkaar komen, kan Barcelona zich mengen.