Daley Blind is ‘ziek’ van zijn eigen handelen op cruciaal moment

Zondag, 8 mei 2022 om 18:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:41

Daley Blind steekt de hand in eigen boezem na het 2-2 gelijkspel in Alkmaar. Ajax ontsnapte zondagmiddag aan een nederlaag op bezoek bij AZ dankzij een laat doelpunt van Edson Álvarez, maar de teleurstelling overheerst bij de linksback van de Amsterdammers. Zelf ging de verdediger in de fout bij de gelijkmaker van Vangelis Pavlidis, die Blind aftroefde in het duel en eenvoudigerwijs kon binnenknikken.

Na balverlies van Sébastien Haller kwam Owen Wijndal aan de linkerkant van het veld in de gelegenheid om een voorzet te bezorgen bij Pavlidis. De Griekse spits was zijn directe tegenstander Blind te slim af en zette AZ op 1-1 tegen de ploeg van trainer Erik ten Hag. Op de persconferentie na afloop van het duel erkent Blind zijn fout. “Of ik me die goal aanreken? Nou, wat dat betreft ben ik wel zelfkritisch. Daar moet ik dichter bij hem zijn. Ik moet hem daar blokken of er in ieder geval bij zitten, dus ik ben er zelf wel ziek van dat hij die bal binnenkopt.”

Voor de camera van de NOS zocht Blind al eerder naar een verklaring voor het puntenverlies in de Eredivisie. “Het was een aparte wedstrijd. Ik denk dat we de eerste helft aan de bal wel goed waren en de controle hadden, maar toch moesten we op onze hoede zijn. Ze (AZ, red.) kwamen dan met een schot van de zestien of gevaarlijke mogelijkheden die ze beter hadden kunnen benutten. Daarnaast creëerden we ook redelijk wat voorin met de combinaties die we in het centrum hadden.'

“In de tweede helft denk ik dat we redelijk goed beginnen”, ging Blind verder. “Vervolgens zakte het wat weg bij ons. Ik denk dat AZ wat anders ging doen qua druk zetten. Wij kwamen iets minder makkelijk aan de bal op het middenveld. Op dat moment wonnen zij wat meer de duels, waardoor de tweede bal meer werd gewonnen door hun. Dan sta je hier zwaar teleurgesteld na een 2-2 gelijkspel.” Desalniettemin gaf Blind aan te beseffen dat de late gelijkmaker van Álvarez cruciaal kan zijn in de titelstrijd, daar Ajax nog altijd een voorsprong van vier punten geniet op naaste achtervolger PSV. In de resterende twee competitiewedstrijden mag Ajax nog in ieder geval één keer verliezen of tweemaal remiseren.