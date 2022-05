Gakpo schiet Feyenoord aan flarden met wereldgoal: ‘Dít is Europese top’

Zondag, 8 mei 2022 om 17:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:00

Feyenoord heeft PSV zondagmiddag geen strobreed in de weg gelegd in de eerste helft. De Rotterdammers leken moegestreden na de slijtageslag bij Olympique Marseille (0-0) in de halve finale van de Conference League en keken na een half uur al tegen een 0-2 achterstand aan. Cody Gakpo schitterde namens de bezoekers en nam beide treffers voor zijn rekening. Met name de tweede was van grote schoonheid. Na een combinatie met Eran Zahavi rondde hij af met een stiftje.

Feyenoord speelde uiterst slordig in de eerste helft en leed veelvuldig balverlies. "We hadden het voor de wedstrijd over fitheid. Het is bij Feyenoord te zien dat dat niet honderd procent is. Maar aan de andere kant doe je PSV daarmee tekort", analyseert Mario Been in de rust bij ESPN. "Aursnes is normaal een fantastische speler, maar die volgt de bal bij de 0-2 in plaats van met de man mee te lopen. Die tweede goal van Gakpo is absolute klasse, Europese top dit. Feyenoord begon aardig, maar daarna was het PSV wat de klok sloeg. Orkun Kökçü speelt heel matig en Aursnes kan niet brengen wat hij normaal brengt."

? Droomstart voor @PSV! Na een prachtige pass van Joey Veerman schuift Cody Gakpo de bal in de korte hoek: 0-1! ??#feypsv #deontknoping pic.twitter.com/OFOs7atIVo — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2022

Jan Joost van Gangelen zag ook een hele slechte Kökçü. De middenvelder van Feyenoord raakte meermaals de bal kwijt, onder meer bij de 0-1. "Hij speelt als een 76-jarige", aldus de presentator. "Hoe je het wendt of keert, je kan alle excuses gebruiken, maar Feyenoord kan het nooit goed doen vandaag", haakt Kenneth Perez in. "Als ze het goed hadden gedaan had iedereen gezegd: 'Goh, wat een fit elftal'. Als ze het slecht hadden gedaan zegt iedereen: 'Ja, maar ze zijn heel moe'. Maar het is wel een goede testcase. Je speelt om de vier dagen een topwedstrijd. Wie kan het wel en wie niet? Kökçü kwam er bij Aletha mee dat hij niet rond was met Roma, daar moet je elke week op het hoogste niveau presteren wil je slagen."