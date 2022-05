Spanning in de titelstrijd bereikt kookpunt: Ajax loopt averij op in Alkmaar

Zondag, 8 mei 2022 om 16:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:33

AZ en Ajax hebben elkaar zondagmiddag in evenwicht gehouden. In het AFAS Stadion genoten de Amsterdammers halverwege een 0-1 voorsprong, die in het tweede bedrijf echter niet vastgehouden werd: 2-2. De doelpuntenproductie van het team van trainer Erik ten Hag werd verzorgd door Brian Brobbey en Edson Álvarez, terwijl Vangelis Pavlidis en Hakon Evjen de Alkmaarse treffers voor hun rekening namen. Mocht PSV later op de middag Feyenoord verslaan in De Kuip, loopt het verschil tussen Ajax en de Eindhovenaren terug tot twee punten.

Ten opzichte van het Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam (1-1) wijzigde trainer Pascal Jansen zijn ploeg op drie posities: in plaats van Sam Beukema, Zakaria Aboukhlal en Tijjani Reijnders gaf de coach de voorkeur aan respectievelijk Pantelis Hatzidiakos, Evjen en Dani de Wit. Ten Hag koos ervoor om zijn team in een verrassende 4-4-2-formatie het veld in te sturen. Sébastien Haller en Brobbey kregen beiden een plek in de aanval, terwijl Dusan Tadic op de nummer 10-positie startte. De weer fitte Noussair Mazraoui en Steven Berghuis begonnen op de bank bij Ajax.

? @AFCAjax komt vlak voor rust op voorsprong in Alkmaar. Brian Brobbey lobt fraai raak voor de Amsterdammers! ?? ESPN 2 #?? #azaja #deontknoping pic.twitter.com/k4B3rvNG0N — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2022

Direct vanaf het eerste fluitsignaal ging Ajax nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer. De eerste doelpoging die niet afgevlagd werd wegens buitenspel kwam van de voet van Sébastien Haller. De spits hoopte met een hakbal te scoren uit een hoekschop, maar zijn inzet ging rakelings naast. AZ liet zich voor het eerst zien in de negende speelminuut, toen Jesper Karlsson een schot loste van buiten het zestienmetergebied. Ook de vleugelspits van de Alkmaarders kreeg het leer echter niet tussen de palen. Na een veelbelovende openingsfase ontstond er halverwege het eerste bedrijf een impasse, die pas enkele minuten voor het rustsignaal doorbroken werd.

Vanaf eigen helft had Kenneth Taylor een fraaie dieptepass in huis op Brobbey, die Hatzidiakos aftroefde in een sprintduel. De spits had vervolgens slechts één balaanraking nodig om doelman Peter Vindahl te verschalken met een lobje: 0-1. In de openingsminuten na de hervatting golfde het spel op en neer. Waar Karlsson in de buurt van het doel van Maarten Stekelenburg voor gevaar zorgde met een schot van afstand (naast), kreeg Brobbey aan de overzijde de kans om de voorsprong te verdubbelen. Het schot op doel van de aanvaller werd echter gepareerd door Vindahl. Na ruim een uur spelen kwamen de Alkmaarders plotseling op gelijke hoogte.

Na slordig balverlies van Haller kwam Owen Wijndal aan de linkerkant van het veld in de gelegenheid om een voorzet op maat af te leveren bij Pavlidis. De spits was veel alerter dan Daley Blind en knikte van dichtbij de 1-1 binnen. In een nieuwe poging de voorsprong te grijpen besloot Ten Hag Mazraoui en Berghuis binnen de lijnen te brengen, terwijl Brobbey het veld geblesseerd moest verlaten. Een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd vond AZ de voorsprong. Karlsson bezorgde met veel gevoel een voorzet bij Evjen, die volledig werd vrijgelaten door de Amsterdamse defensie. Met de binnenkant van zijn linkervoet rondde Evjen op koelbloedige wijze af: 2-1.

Een doelpunt dat gevierd wordt in Alkmaar en Eindhoven! @AZAlkmaar komt via Vangelis Pavlidis langszij. #?? #azaja #deontknoping pic.twitter.com/NIeV15F6JX — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2022

Twee minuten na de tegentreffer kwam Ajax al in de gelegenheid om de stand te nivelleren. Berghuis zette voor op Haller, die de bal van nog geen twee meter van de doellijn over schoot. De gelijkmaker viel in de 86ste minuut alsnog. Ditmaal was het Álvarez die bereikt werd door Berghuis. De middenvelder was beduidend nauwkeuriger in de afronding dan Haller en knikte op overtuigende wijze binnen: 2-2. In de slotminuten hoopte Ajax puntenverlies te voorkomen met een offensief, maar aan de stand op het scorebord kwam geen verandering meer.