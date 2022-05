Vitesse-fans gebruiken ditmaal rookbommen: ‘Een onbegrijpelijke actie... ’

Zondag, 8 mei 2022 om 15:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:08

Een deel van de aanhang van Vitesse heeft zich zondagmiddag opnieuw schuldig gemaakt aan het afsteken van vuurwerk. Op een van de tribunes in GelreDome werden rookbommen afgestoken, waardoor het thuisduel met sc Heerenveen even stil kwam te liggen in de beginfase. De leiding van Vitesse baalt op Twitter van de actie van de Vitesse-supporters. De thuiswedstrijd tegen de Friezen is inmiddels hervat.

"Het spel lag even stil, omdat er rookbommen werden afgestoken op de tribune. Een onbegrijpelijke en onacceptabele actie... ", zo verzucht het bestuur van Vitesse in een bericht op het Twitter-account van de club. Het is de derde keer in korte tijd dat de Arnhemse club betrokken is bij een dergelijk incident. In februari werd de uitwedstrijd tegen FC Utrecht tot tweemaal toe stilgelegd, omdat de meegereisde aanhang van Vitesse vuurwerk op het veld had gegooid. Na lange onderbrekingen, en de oproep van assistent-coach Nicky Hofs om te stoppen met het vuurwerk, werd de wedstrijd in De Galgenwaard uitgespeeld.

Op de tribune in GelreDome werden rookbommen afgestoken.

Onderbreking in GelreDome. Rookbom op Zuid. #VITHEE stilgelegd. Weer incident met supporters bij #Vitesse. Aanhang wordt uitgefloten pic.twitter.com/1dY08Fx5L9 — Lex Lammers (@LexLammers) May 8, 2022

Slechts drie weken later was het opnieuw raak. In de thuiswedstrijd tegen AS Roma in de Conference League werd achter een van de doelen in GelreDome vuurwerk afgestoken. Er waren korte tijd gele en zwarte rookpluimen te zien, als verwijzing naar de clubkleuren van Vitesse. De Arnhemmers kregen een boete opgelegd van de UEFA en ondertussen liep de boetelast van dit seizoen op richting de 200.000 euro. Vitesse werd eerder al bestraft voor wangedrag van de supporters rondom de Europese duels met Dundalk, Anderlecht, Stade Rennes en Austria Wien.

Een van de rookbommen kwam op het veld terecht.