Ibrahim Cissoko schiet NEC als supersub naar felbegeerde achtste plaats

Zondag, 8 mei 2022 om 14:09 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:26

NEC is er zondagmiddag in De Goffert in extremis in geslaagd om de felbegeerde achtste plaats over te nemen van concurrent Go Ahead Eagles: 1-0. Zowel NEC als Go Ahead aast op plek acht in de Eredivisie, een positie die aan het einde van dit seizoen een ticket oplevert voor de play-offs om een plaats in Europa en het was de thuisclub die heel goede zaken deed. Onder zomerse omstandigheden konden beide elftallen de toeschouwers met name na rust niet echt boeien, al werd het toch feest voor NEC dankzij de ingevallen Ibrahim Cissoko.

Beide teams zijn dus nog volop verwikkeld in de strijd om de achtste plaats, die recht geeft op de play-offs om Europees voetbal. Na iets minder dan twee minuten trachtte Rodrigo Guth daarop een voorschot te nemen, maar de volley van de Braziliaan werd kunstig uit de kruising geslagen door Go Ahead-sluitpost Andries Noppert. Niet veel later versloeg diezelfde Guth bijna zijn eigen doelman na een ingooi van de bezoekers; ook Matthijs Branderhorst bleek echter attent. Het mooiste moment van het eerste halfuur vond daarentegen niet op, maar náást het veld plaats. De geblesseerde Édgar Barreto - die over een aflopend contract beschikt - had plaatsgenomen op de tribune van De Goffert en werd luidkeels toegezongen door zijn eigen aanhang, De boodschap: Barreto moet blijven.

Op slag van rust kwam NEC nog dicht bij de openingstreffer, maar Jonathan Okita kopte via de grond net naast uit een 'gechipte' voorzet van Jordy Bruijn. Hierdoor gingen NEC en Go Ahead zonder doelpunten de kleedkamer in. Noppert was vijf minuten na rust belangrijk voor Go Ahead met een redding op een inzet van Elayis Tavsan. De stift van de NEC-aanvaller werd vakkundig over de lat gewerkt. Daarna wisten de concurrenten om plek acht maar weinig af te dwingen, al was Noppert er in de 73ste minuut snel bij om te voorkomen dat Jonathan Okita in stelling kon worden gebracht in het strafschopgebied. Met nog tien minuten op de klok kopte Iñigo Córdoba namens Go Ahead van dichtbij naast, na goed voorbereidend werk van Marc Cardona.

Met nog vijf minuten op de klok gaf arbiter Ingmar Oostrom aan dat er niet meer met bier mocht worden gegooid vanaf de tribunes in De Goffert, een boodschap die ook nog eens werd herhaald door de stadionspeaker. In het restant van de niet al te enerverende tweede helft gebeurde er niet veel meer. Ook de entree van de 38-jarige Jacob Mulenga bij de bezoekers en de vijf minuten aan blessuretijd leken geen verandering in de stand te brengen. De ingevallen Cissoko had andere plannen. De achttienjarige vleugelaanvaller, die vorige week debuteerde bij NEC, tikte van dichtbij binnen na een goede actie op links van Okita. De thuisploeg wipt dus over Go Ahead heen en is de nieuwe nummer acht. De jacht op het ticket voor de play-offs om Europees voetbal gaat woensdagavond verder in de uitwedstrijd tegen PSV.