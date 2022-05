Mario Götze keert terug bij PSV; geen verrassingen bij Feyenoord

Zondag, 8 mei 2022 om 15:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:46

De opstellingen van Feyenoord en PSV zijn bekend voor de topper van zondagmiddag in De Kuip. Mario Götze is fit genoeg voor een basisplaats bij de Eindhovenaren, evenals Noni Madueke, die in de basis begint. In het hart van de defensie wordt de geblesseerde André Ramalho andermaal vervangen door Érick Gutiérrez. Bij Feyenoord kiest Arne Slot voor dezelfde namen als afgelopen donderdag tegen Olympique Marseille. In Rotterdam-Zuid klinkt het eerste fluitsignaal zondag om 16.45 uur.

Feyenoord zit nog op een roze wolk na het bereiken van de finale van de Conference League. PSV won een week geleden met 4-2 van Willem II en heeft daardoor nog een kleine kans op het veroveren van de landstitel, al zijn de beste papieren uiteraard in handen van koploper Ajax. Nummer twee PSV aast daarnaast op sportieve revanche in De Kuip, want in de beginfase van dit seizoen werd in het eigen Philips Stadion met maar liefst 0-4 verloren van nummer drie Feyenoord.

Carlos Vinícius liep vorige week tegen Willem II een hamstringblessure op en de aanvaller komt zeer waarschijnlijk niet meer in actie dit seizoen. Eran Zahavi was een van de doelpuntenmakers tegen de Tilburgers en ook deze zondag zal in aanvallend opzicht waarschijnlijk veel van hem afhangen. De aanvoer richting Zahavi moet in Rotterdam komen van Ritsu Doan, Cody Gakpo en de dus weer fitte Götze. Ibrahim Sangaré en Joey Veerman moeten zorgen voor de balans op het PSV-middenveld. Achterin krijgt Gutiérrez hulp van Mauro Júnior, Jordan Teze en Philipp Max. Yvon Mvogo gaat proberen zijn doel schoon te houden tegen Feyenoord.

Opstelling Feyenoord: Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökçü; Nelson, Dessers, Sinisterra

Opstelling PSV: Mvogo; Mauro Júnior, Teze, Gutiérrez, Max; Sangaré, Veerman; Doan, Götze, Gakpo; Zahavi.