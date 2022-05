Kraay spreekt van ‘uniek moment’: ‘Mister Ajax is vandaag voor Feyenoord’

Zondag, 8 mei 2022 om 12:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:36

Sjaak Swart hoopt als rasechte Ajacied dat Feyenoord zondag in De Kuip wint van PSV, al is het volgens de oud-aanvaller afwachten of de landstitel nu al bij zijn geliefde Ajax terechtkomt. De koploper speelt zelf eerder deze zondag tegen AZ en moet daarna wachten op het resultaat uit Rotterdam. Hans Kraay junior spreekt na het even aanhoren van Swart in Goedemorgen Eredivisie in ieder geval van een 'uniek moment'.

"Ik hoop dat het publiek van Feyenoord de boel net zo gek maakt als van de week (rondom het duel met Olympique Marseille, red.), dat was fantastisch", deelt Swart bij ESPN een compliment uit aan de fanatieke Feyenoord-aanhang. "Ze hoeven het maar een keer over te doen, en weer winnen." Kraay haakt gelijk in op de woorden van zijn tafelgenoot: "Hoho, dit is een uniek moment. Sjaak Swart, Mister Ajax, is vandaag voor Feyenoord", zegt de analist van de betaalzender met een glimlach.

Sjaak Swart hoopt dat Feyenoord Ajax een handje kan helpen in de titelstrijd.

"Zeker, en donderdag was ik ook voor Feyenoord", verwijst Swart naar het uitduel van de Rotterdammers in de halve finale van de Conference League in Marseille. "Het is toch belangrijk dat Nederland punten haalt jongens? Dat is prima. Maar als je tegen elkaar moet, ja, dan gaat het om strijd." Swart betrekt zijn eigen loopbaan daarna op de rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord. "Coen Moulijn, Willem van Hanegem, Wim Jansen, daar was ik bevriend mee. Maar in de wedstrijd, ja, dan wil je winnen". aldus de icoon van Ajax, die gelijk het huidige elftal onder de loep neemt.

Vertrouwen in de spits van Ajax

"Sébastien Haller heeft bij Ajax al drie weken geen bal geraakt. Maar vandaag gaat hij ze wel raken. Daar reken ik op", zo voorspelt de hoopvolle Swart. Presentatrice Fresia Cousiño Arias vraagt zich af waarom Ajax de laatste tijd op het tandvlees lijkt te spelen, een mening die niet wordt gedeeld door Swart. "Dat vind ik niet zo. Je hebt wel pech met een aantal blessures, daar heeft niemand het over. En de meest bekende, Lisandro Martínez, is voor mij een heel belangrijke speler. Noussair Mazraoui sukkelt, Antony is er niet bij. Edson Álvarez is ook wat minder. Onze vriend van Feyenoord, Steven Berghuis. Ryan Gravenberch met zijn enkel, dus het zit niet mee", neemt Swart de Ajax-selectie enigszins in bescherming.

Sjaak Swart vindt dat Erik ten Hag het over het algemeen goed heeft gedaan bij Ajax.

Swart laat zich tot slot uit over de Manchester United vertrekkende Erik ten Hag en diens opvolging bij Ajax. De trainer heeft het goed gedaan in Amsterdam, zo luidt het oordeel. "Hij heeft prima gepresteerd bij Ajax. Je hebt hem haast niet gehoord, en dat was ook zijn kwaliteit. Er stond elke keer een elftal en ze hebben toch heel mooie resultaten gehad in de Europacup." Om vervolgens toch een kritiekpunt naar voren te brengen: "Je hebt het als oud-voetballers op de tribune weleens over het wisselen, maar dat gebeurt overal tegenwoordig. Volgens mij kijken trainers op de klok van: 'Oh, het is de 75ste of 80ste minuut, dan kan ik er wel eentje ingooien'. Dat vind ik vreemd en dat hebben al die trainers tegenwoordig", zo krijgt Ten Hag onder meer mee.

Gecharmeerd van Alfred en Dick Schreuder

Over de opvolger van Ten Hag heeft Swart, die verschillende namen al heeft gehoord, eveneens een mening. "Ik vind de Schreuders heel goed", verwijst hij naar de trainers van Club Brugge en PEC Zwolle. "Die ken ik ook al jaren en doen het ook heel goed. Ze spelen voetbal en maken een club ook beter. Dick doet het heel goed bij PEC, ze spelen leuk voetbal. En Alfred doet het bij Brugge ook heel goed. Hij is al een jaar bij Ajax geweest (als assistent-trainer, red.) en weet hoe het in elkaar zit. Die heeft ook veel veldwerk verricht. Dus ik zou die twee broers wel willen zien, met John Heitinga erbij. En dan over een of twee jaar kiezen voor Heitinga", schuift Swart de coach van Jong Ajax naar voren als toekomstig boegbeeld.