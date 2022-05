Fred Rutten verkoos job bij PSV boven ‘niet te stoppen trein’ van Erik ten Hag

Zondag, 8 mei 2022 om 11:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:24

Erik ten Hag heeft Fred Rutten gepolst om als assistent-trainer mee te gaan naar Manchester United, zo erkent laatstgenoemde bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Rutten verkoos een job als rechterhand van Ruud van Nistelrooij bij PSV boven een verhuizing naar Engeland vanwege familiale redenen en de hectiek rondom een baan bij een club van dergelijk formaat.

"Ja", antwoordt Rutten zonder blikken of blozen op de vraag van presentator Hans Kraaij junior of hij benaderd is door Ten Hag als assistent. "Ik kan wel zeggen dat het niet zo is, maar in de voetballerij weet iedereen wel dat één en één twee is." Mede-presentatrice Fresia Cousiño Arias vraagt de huidig adviseur van NEC naar zijn beweegredenen. "Je stapt weer in zo'n trein", atnwoordt deze, "en als je daar zit dan stopt die nooit. Ik heb wel een gezin en kleinkinderen en die wil ik af en toe nog wel kunnen zien."

??????????????? Fred Rutten is door Erik ten Hag gevraagd assistent bij Manchester United te worden, maar hij koos voor PSV en Ruud van Nistelrooij:



"Ik heb een gezin, ik heb kleinkinderen." pic.twitter.com/Cw8u3d7lMG — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2022

Rutten zegt het met Ten Hag gehad te hebben over 'bepaalde ideeën', maar uit alles blijkt dat de voormalig hoofdtrainer van onder meer FC Twente, Feyenoord en Schalke 04 zijn beslissing al snel gemaakt had. "Het kan met dat soort projecten zomaar zijn dat ik me daar niet lekker bij voel." Rutten accepteerde wel het aanbod van PSV om als assistent van aanstaand hoofdtrainer Van Nistelrooij aan de slag te gaan, waar Guus Hiddink eveneens in een adviserende rol zal bijspringen. Rutten stond tussen 2009 en 2012 zelfstandig aan het roer in Eindhoven.

Naar verluidt gaan in ieder geval Steve McClaren en Mitchell van der Gaag als assistenten van Ten Hag mee naar Manchester. The Telegraph meldde eind april dat de Engelsman, als wiens assistent Ten Hag nog fungeerde bij FC Twente in het seizoen 2008/09, nu juist de omgekeerde rol gaat bekleden. Van der Gaag is momenteel al assistent van Ten Hag bij Ajax en De Telegraaf wist volgens bronnen bij United te melden dat de Tukker ook in Engeland een contract voor zijn helper heeft geregeld.