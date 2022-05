Haller én Brobbey starten bij Ajax in mogelijk kampioensduel in Alkmaar

Zondag, 8 mei 2022 om 13:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:30

Erik ten Hag heeft de opstelling bekendgemaakt van Ajax voor de uitwedstrijd tegen AZ van zondagmiddag. Sébastien Haller en Brian Brobbey beginnen allebei aan het mogelijke kampioensduel van de koploper, met Dusan Tadic daar kort achter als nummer tien. Het lijkt erop dat Ten Hag wederom kiest voor een 4-4-2-systeem. De weer fitte Noussair Mazraoui en Steven Berghuis beginnen op de bank bij Ajax. In het AFAS Stadion in Alkmaar rolt de bal vanaf 14.30 uur.

Maarten Stekelenburg begint onder de lat bij Ajax, met Devyne Rensch die Youri Regeer vervangt op de rechtsbackpositie. De verdediging van de bezoekers bestaat verder uit Jurriën Timber, Daley Blind en Nicolás Tagliafico. Op het middenveld keert Edson Álvarez terug en behoudt Kenneth Taylor zijn basisplaats. De vorige week tegen PEC Zwolle trefzekere Davy Klaassen begint eveneens aan de aftrap in Alkmaar. Kort achter het spitsenduo Haller-Brobbey moet aanvoerder Tadic voor de aanvoer zorgen. Mohamed Ihattaren neemt plaats op de bank bij Ajax, net als Mohammed Kudus, die in het duel met PEC nog een basisplaats kreeg van Ten Hag.

Ajax begint met een voorsprong van vier punten op nummer twee PSV aan de 32ste speelronde in de Eredivisie. Mocht het elftal van Ten Hag winnen van AZ en PSV verliezen in De Kuip tegen Feyenoord later deze zondag, dan is de 36ste landstitel in de clubgeschiedenis een feit. Ajax won in maart nog met 0-2 van AZ in de halve finale van de TOTO KNVB Beker, al ging de eindstrijd tegen PSV in april met 2-1 verloren. In december verliet AZ de Johan Cruijff ArenA met een 1-2 overwinning.

De koploper in de Eredivisie wist de laatste zeven wedstrijden in competitieverband winnend af te sluiten, waardoor het kampioenschap steeds dichterbij is gekomen. AZ liet een week geleden in blessuretijd twee punten liggen op bezoek bij Sparta Rotterdam: 1-1. Bij een zege op Ajax is de vierde plaats op doelsaldo weer in handen van AZ, dat concurrent FC Twente zaterdagavond enigszins verrassend met 1-2 zag verliezen van laagvlieger Fortuna Sittard.

Opstelling AZ: Vindahl; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjö, Clasie, De Wit; Evjen, Pavlidis, Karlsson

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Blind, Tagliafico; Klaassen, Álvarez, Taylor; Tadic; Haller, Brobbey.