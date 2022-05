Kraay en Kwakman prijzen Feyenoorder: ‘Zó indrukwekkend in Marseille’

Zondag, 8 mei 2022 om 10:36 • Rian Rosendaal

Hans Kraay junior grijpt zijn moment van de week in Goedemorgen Eredivisie aan om Gernot Trauner in het zonnetje te zetten. De analist annex verslaggever is vol lof over het optreden van de Feyenoord-verdediger in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille van donderdag. Collega Kees Kwakman is eveneens zeer te spreken over de degelijke centrumverdediger uit Oostenrijk.

"Ja, Gernot Trauner. Dat is nu makkelijk zeggen", opent Kraay zondagochtend bij ESPN. "Maar die heeft vanaf de eerste seconde een geweldig frisse indruk gemaakt. Niet alleen door goed met zijn hoofd te zijn, maar ook door de ballen vooruit te spelen. Ik vond hem zó indrukwekkend in Marseille." Kraay laat vervolgens enkele beelden zien uit het Europese duel in Frankrijk waarop te zien is dat Trauner verschillende kopduels makkelijk weet te winnen. Hij verlegt daarna de aandacht naar aanvaller Tammy Abraham, die AS Roma naar de Conference League-finale kopte en over enkele weken waarschijnlijk te maken krijgt met Trauner als tegenstander.

?? Tammy Abraham scores the winning goal and wins Player of the Week ???



?? Agree?#Laufenn | #UECLPOTW | #UECL pic.twitter.com/kvlgEyJzoq — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 6, 2022

"Dit is een van de hardste kopballen die ik gezien heb", doelt Kraay op het kopdoelpunt van Abraham tegen Leicester City (1-0 winst) van donderdagavond. Doelman Kasper Schmeichel was volstrekt kansloos op de inzet van de Engelse spits van Roma. "Tammy Abraham, die kan zó ongelooflijk smerig hard koppen. Want deze bal komt ook nog een heel klein beetje achter hem. Dus hij moet met zijn nek achterover en dan, ja. Ik ken wel spitsen die minder hard schoten dan dat hij kopt. Overdrijf ik?" eindigt Kraay met een kwinkslag.

Kwakman komt vervolgens weer terug op de tegen Marseille uitblinkende Trauner. "Guus Til zei na afloop dat hij (Trauner, red.) een magneet op zijn hoofd had. Dat die ballen elke keer op die kale klets terechtkwamen. Maar goed, dat is geen toeval natuurlijk. Hij staat gewoon altijd goed. Omdat hij natuurlijk wat gebrek aan snelheid heeft, is zijn inzicht zo ontwikkeld, dat hij heel vaak ziet waar die ballen komen. Ik denk dat hij dit seizoen een foutje heeft gemaakt, misschien een of twee. Voor de rest is hij dit seizoen fit geweest en heeft hij geen fout gemaakt. Net als Fredrik Aursnes, een beetje onder de radar. Twee geweldige aankopen van Feyenoord", is Kwakman ook lovend over de Noorse middenvelder van de Rotterdammers.