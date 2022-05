‘De Payet van Ajax’ revancheert zich optimaal: ‘Sta er altijd als ik erin kom'

Zondag, 8 mei 2022 om 09:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:03

Davy Klaassen heeft zich weer helemaal teruggevochten bij Ajax. De 29-jarige middenvelder verloor al vroeg in het seizoen zijn basisplaats bij de Amsterdammers omdat Steven Berghuis van rechtsbuiten omgeturnd werd tot nummer tien. Door de blessure van Antony eind maart moest Berghuis echter noodgedwongen weer terug naar zijn oude positie, waardoor Klaassen weer in het elftal van Erik ten Hag terugkeerde. Daar deed het jeugdproduct van Ajax het in april zo goed, dat hij werd verkozen tot Speler van de Maand in de Eredivisie. Klaassen toont zich in gesprek met Hans Kraaij junior vastberaden om dit vast te houden.

De 32-voudig Oranje-international onttrok zich in april aan de sportieve malaise in Amsterdam en was trefzeker tegen FC Groningen, Sparta Rotterdam, en PEC Zwolle (tweemaal). Zeker nu Antony voor de rest van het lopende seizoen is uitgeschakeld, lijkt Klaassen zich de laatste drie speelrondes geen zorgen te hoeven maken over een basisplek. Mister 1-0 is zichtbaar tevreden met de huidige gang van zaken, maar heeft een lastige periode achter de rug.

Davy Klaassen krult de bal op prachtige wijze in de kruising! ????#AJAPEC #deontknoping pic.twitter.com/KFmZCGGwbd — ESPN NL (@ESPNnl) April 30, 2022

"Het zit wel in me om altijd positief te blijven", zegt de middenvelder, dit seizoen in totaal goed voor 9 goals in 28 Eredivisie-duels. "Dat heb ik van jongs af aan meegekregen, denk ik. Kijk, ik ben natuurlijk niet blij als ik op de bank zit. Maar als ik er in kom, moet ik wel zorgen dat ik er sta. Voor het team, maar ook voor mijn eigen gevoel. Ik kan het gewoon niet accepteren als ik er dan niet klaar voor ben."

Klaassen wordt door Kraaij jr. gekscherend 'de Payet van Ajax' genoemd, verwijzend naar zijn tweede goal tegen PEC, die van grote schoonheid was. Ook de naam van David Beckham rolt nog van de tong van de verslaggever. "Ik zag niemand die er beter voorstond", zegt Klaassen glimlachend doch nuchter. "Dus ik dacht: dan schiet ik. De bal ging er vervolgens perfect in." Zijn dubbelslag tegen de huidige hekkensluiter was van essentieel belang in de nog altijd heetgebakerde titelstrijd, waarin Ajax volgens Klaassen aan het langste eind moet en zal trekken. "Als we dit nog weggeven sla je jezelf voor je kop.''