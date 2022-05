VAR Bas Nijhuis blundert en zet mogelijk degradatie van PEC in gang

Zondag, 8 mei 2022 om 08:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:41

Een blunder van Bas Nijhuis zaterdagavond kan grote gevolgen hebben voor de ontknoping in de staart van de Eredivisie. De VAR in het duel tussen PEC Zwolle en FC Utrecht trok bij een 0-1 stand voor laatstgenoemde een verkeerde buitenspellijn, waardoor de 1-1 van Gervane Kastaneer onterecht afgekeurd werd. De fout van Nijhuis doet zeker nu een hoop stof opwaaien, nu tegen het slot van de competitie ieder punt welkom is voor de hekkensluiter van de Eredivisie.

Bij het betreffende moment op slag van rust trok Nijhuis de buitenspellijn bij Djevencio van der Kust, terwijl deze bij collega Mike van der Hoorn getrokken had moeten worden, die op gelijke hoogte stond met Kastaneer. De aanvaller van PEC verschalkte Fabian de Keijzer, maar werd teruggefloten door arbiter Pol van Boekel, die Nijhuis in zijn oordeel volgde. Ruim een kwartier voor tijd zorgde Daishawn Redan alsnog voor de gelijkmaker.

Opmerkelijk: de VAR bij @PECZwolle - @fcutrecht trekt een verkeerde buitenspellijn bij de afgekeurde goal van Kastaneer ?? Is het doelpunt terecht afgekeurd? ??#deontknoping #pecutr pic.twitter.com/heK79DtDHK — ESPN NL (@ESPNnl) May 7, 2022

De discussie hield echter aan, daar degradatieconcurrenten Sparta Rotterdam (1-2 bij FC Groningen), Willem II (2-0 tegen Heracles Almelo) en Fortuna Sittard (1-2 bij FC Twente) allen wisten te winnen. Daardoor zakt PEC weer af naar de allerlaatste plaats met 27 punten; nummer zestien en zeventien Sparta en Willem II volgen op twee punten verschil met 29 punten. De veilige nummer veertien en vijftienposities worden bezet door RKC Waalwijk en Fortuna Sittard, die beide op 32 punten staan. Alleen als PEC de resterende twee wedstrijden (tegen Sparta (u) en PSV (t)) weet te winnen kan nacompetitie nog worden ontlopen, de resultaten van de overige concurrentie zelfs nog daargelaten.

Trainer Dick Schreuder van PEC werd na afloop van het duel met Utrecht door ESPN geconfronteerd naar het hachelijke moment van Nijhuis. "Dit hebben jullie ook aan de scheidsrechter gevraagd?", reageerde de vijftigjarige oefenmeester enigszins beduusd. Toch wilde Schreuder het geen excuus noemen om het duel niet naar zich toe te hebben getrokken. "We hebben er in balbezit genoeg uitgehaald, maar we hadden meer moeten scoren." Toch is er flink blijk van trots bij de coach die het roer in november 2021 overnam in Zwolle. "Als ik kijk naar mijn ploeg, hoe ze strijden, hoe ze vechten, dan kan ik eigenlijk niet meer eisen van ze. Het klinkt raar, maar dat er verbetering in het team zit is duidelijk. Maar goed, daar kopen we niks voor."