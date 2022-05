Kasper Dolberg laat het afweten in bekerfinale en ligt zwaar onder vuur

Zaterdag, 7 mei 2022 om 23:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:56

OGC Nice heeft zaterdagavond de finale van de Coupe de France verloren van FC Nantes (0-1). De Zuid-Franse ploeg kwam met Kasper Dolberg en Pablo Rosario in de basis en Justin Kluivert als invaller geen moment aan te pas tegen de underdog, wiens defensie als een huis stond. De supporters van Nantes zullen de Coupe de France, de vierde in de clubhistorie, opdragen aan Emiliano Sala. De voormalig spits van de club verloor drie jaar geleden het leven bij een vliegtuigongeluk en kreeg na minuut 9 (zijn rugnummer) een groots eerbetoon.

Nice heeft in de Franse competitie negen punten meer dan Nantes en begon als licht favoriet aan de finale, die gespeeld werd in het Stade de France in Parijs. Naast Rosario begon dus ook Dolberg in de basis bij les Aiglons, maar de voormalig spits van Ajax kon tegen Nantes wederom geen potten breken. Dolberg, die in zijn laatste zestien (!) duels slechts één keer scoorde, was totaal onzichtbaar en werd na een uur uit zijn lijden verlost. Dolberg werd direct na afloop in de Franse media neergezet als 'flop'. "Een spookachtige Dolberg: te weinig beweging, geen enkel schot en zeker geen kans gehad", schrijft Le Figaro. Vanwege zijn vaak onzichtbare spel wordt Dolberg in Frankrijk al langer vergeleken met strippersonage Casper het vriendelijke spookje.

Forever in their hearts - Emiliano Sala. pic.twitter.com/76mQLI5jOp — Get French Football News (@GFFN) May 7, 2022

Vlak voordat Dolberg gewisseld werd had Kluivert het veld net betreden. Het zal de van AS Roma gehuurde aanvaller pijn hebben gedaan in de bekerfinale op de bank te worden gezet, maar in het half uur dat hij kreeg kon hij het ongelijk van Christophe Galtier niet bewijzen en speelde zwak. Calvin Stengs komt overigens al helemaal weinig meer voor in de plannen van Galtier en bleef de hele wedstrijd op de bank.

Nice toonde vanaf het begin weliswaar initiatief aan de bal, maar kwam totaal niet tot kansen, terwijl les Canaris in de snelle tegenstoot juist constant voor dreiging zorgden. Een ongelukkige handsbal van Hicham Boudaoui, die de bal van dichtbij op de arm geschoten kreeg, leverde Nantes twee minuten na rust een penalty op, benut door Ludovic Blas: 0-1. Nice kwam bij een nieuwe counter heel gelukkig weg met een ultieme redding van verdediger Jordan Lotomba. Nice voerde de druk nog wel op, maar kwam niet meer terug.