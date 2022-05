Alba maakt verloren duel Frenkie goed met waanzinnige volley in minuut 94

Zaterdag, 7 mei 2022 om 22:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:25

Barcelona heeft zich zaterdagavond in de allerlaatste minuut verzekerd van een Champions League-ticket. Op bezoek bij Real Betis zag het ernaar uit dat de punten gedeeld zouden worden, maar in de slotminuut zorgde Jordi Alba met een fraaie volley voor de winnende treffer: 1-2. Dankzij de late zege zijn los Azulgrana, die met 69 punten tweede staan, in de resterende drie competitieduels niet meer te achterhalen voor Betis (vijfde met 58 punten).

Eerder op de zaterdag werd al bekend dat doelman Marc-André ter Stegen niet kon meereizen naar Sevilla vanwege maagproblemen. Neto, die dit seizoen pas drie keer in actie kwam voor Barcelona, was zijn vervanger. Verder kreeg Frenkie de Jong een basisplek en koos Xavi verrassenderwijs in de punt van de aanval voor Memphis Depay, die de voorkeur kreeg boven Pierre-Emerick Aubameyang. Luuk de Jong moest genoegen nemen met een reserverol. Verder kampten onder meer Sergiño Dest Gerard Piqué, Pedri, Nico González en Sergi Roberto met blessures.

????, ????! Ansu Fati ?? De aanvaller is terug en opent de score in Sevilla ??#ZiggoSport #LaLiga #RealBetisBarça pic.twitter.com/qU3dTFMsoX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2022

In een weinig enerverende eerste helft was het Barcelona dat de eerste kans van de wedstrijd kreeg via Ousmane Dembélé, wiens schot echter gepareerd werd door doelman Claudio Bravo. Het was tevens een van de laatste momenten van de sluitspost. Bravo raakte geblesseerd en moest zich in de zestiende speelminuut al laten vervangen door Rui Silva. Vervolgens was Ronald Araújo dicht bij de openingstreffer. Met het hoofd dacht hij voor de 0-1 te zorgen, maar Silva werkte de bal met zijn vingertoppen tegen de lat. Tien minuten later trof ook Guido Rodríguez het aluminium aan de overzijde. Met een schot van buiten het zestienmetergebied raakte de middenvelder de paal.

Marc Bartra trekt de stand razendsnel weer gelijk! ?? De verdediger doet zijn oud club pijn met het hoofd: 1-1 ??#ZiggoSport #LaLiga #RealBetisBarça pic.twitter.com/4x9xCH1usd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2022

Na rust bereikte de wedstrijd het kookpunt. Barcelona voerde de druk op het vijandige doel op via onder meer Dembélé, die tweemaal in het zijnet schoot. Depay was overigens vrijwel de hele wedstrijd afwezig, waardoor Xavi na ruim een uur spelen ingreep. De spits werd naar de kant gehaald ten faveure van Aubameyang. De invaller kreeg vrijwel direct een grote kans op het openingsdoelpunt. Na een steekpass van Frenkie de Jong haalde de spits razendsnel uit, maar hij schoot rakelings over de lat. Het scorebord kwam in beweging toen Ansu Fati een kwartier voor tijd binnen de lijnen kwam.

Net buiten het strafschopgebied kreeg Ansu Fati de bal voor zijn voeten, waarna hij op enigszins fortuinlijke wijze met een schuiver de linkerbenedenhoek vond: 0-1. Lang konden de Catalanen echter niet genieten van de voorsprong, daar Betis al binnen 180 seconden langszij kwam. Nabil Fekir bezorgde de bal uit een vrije trap bij Marc Bartra, die op de rand van het vijfmetergebied het kopduel won van Frenkie de Jong en Dani Alves. De centrumverdediger kopte raak: 1-1. Daarmee leek Barça wederom af te steven op puntenverlies, maar niets bleek minder waar. In de allerlaatste minuut van de blessuretijd scoorde Jordi Alba met een waanzinnige volley uit een voorzet van Dani Alves: 1-2.

????????????????????????, JORDI ALBA! ?? Met een waanzinnige knal schiet bij Barcelona naar de winst & naar een Champions League-ticket ??#ZiggoSport #LaLiga #RealBetisBarça pic.twitter.com/pG8zBXo4HY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2022