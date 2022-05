Sparta geeft knotsgekke degradatiestrijd nieuwe impuls met knappe zege

Zaterdag, 7 mei 2022 om 23:01 • Shane Jebbink • Laatste update: 23:01

Sparta Rotterdam heeft de uitwedstrijd tegen FC Groningen knap naar zich toe getrokken. De bezoekers, waar Maurice Steijn voor het eerst aan het roer stond, kwamen na een knappe counter via Arno Verschueren op voorsprong en namen via Lennart Thy zelfs verder afstand van de thuisploeg. Groningen kwam via Björn Meijer nog wel tot de aansluitingstreffer, maar wist niet meer de gelijkmaker te produceren: 1-2. Met de overwinning klimt Sparta van de laatste naar de zestiende plaats, terwijl Groningen door de vijfde nederlaag op rij op de negende plaats blijft steken.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Neraysho Kasanwirjo, die met een volley stuitte op Maduka Okoye. Aan de andere kant was het voor de bezoekers uit Rotterdam wel meteen raak. Younes Namli vond na een uitstekende counter met een steekbal Arno Verschueren, die de bal over de uitkomende Peter Leeuwenburgh stifte: 0-1. Groningen wilde voor rust nog langszij komen en was via een voorzet die ineens op doel ging van Mohamed El Hankouri dichtbij.

Ook Tomas Suslov probeerde het namens de Groningers tot tweemaal toe, maar vond het doel niet. Bart van Hintum wilde uit een corner de bal met een volley ineens op doel schieten, maar had het vizier niet op scherp staan. Thy had na een voorzet van Sven Mijnans de Spartanen op een dubbele voorsprong kunnen zetten, maar deed dat na rust alsnog. De Duitser werd aangespeeld door Namli en vuurde een schot af op Leeuwenburgh, die de bal onder zich door liet rollen achter de doellijn: 0-2.

Een kwartier voor tijd kwam Groningen terug in de wedstrijd. Een voorzet van El Hankouri viel over Okoye heen en kon worden binnengekopt door de naar Club Brugge vertrekkende Meijer: 1-2. Jörgen Strand Larsen leek na een uitstekende aanval van Groningen de gelijkmaker binnen te schieten, maar Okoye had een uitstekende redding in huis om zijn ploeg op de been te houden. In de slotfase probeerde Groningen met een offensief een gelijkspel uit het vuur te slepen terwijl Sparta hun voorsprong met hand en tand verdedigde. De Spartanen slaagden in hun missie en pakten drie extreem belangrijke punten in de strijd tegen degradatie.