Liverpool en Tottenham Hotspur verliezen beide met resultaat op Anfield

Zaterdag, 7 mei 2022 om 22:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:41

Liverpool heeft zaterdagavond een behoorlijke knauw gekregen in de strijd om het kampioenschap. De ploeg van Jürgen Klopp heeft in de achtervolging op Manchester City elk punt nodig, maar kwam tegen Tottenham Hotspur niet verder dan 1-1. Heung-Min Son bracht the Spurs tien minuten na rust op voorsprong, waarna Luis Díaz met een van richting veranderd schot een punt redde voor Liverpool. The Reds nemen op doelsaldo de koppositie over van Manchester City, dat een duel tegoed heeft. Tottenham (62 punten) blijft vijfde en kan het zicht op Arsenal (63 punten), dat eveneens nog in actie komt dit weekeinde, kwijtraken.

De grote belangen waren op het gespannen Anfield vanaf minuut één voelbaar. Conte stuurde zijn ploeg - zoals te doen gebruikelijk tegen de topclubs in Engeland - het veld in om zich terug te laten zakken en vooral in de tegenstoot gevaarlijk te worden. Binnen het eerste kwartier deden de Londense bezoekers dat meteen. Rodrigo Bentancur zag een afstandsschot gekeerd worden door Alisson Becker, terwijl Harry Kane na een fraaie aanname op Jordan Henderson schoot.

??????????-?????? ??????! ? De Zuid-Koreaan zet zijn ploeg op voorsprong op Anfield en dompelt het rode gedeelte van Liverpool in diepe rouw.. ??#ZiggoSport #PremierLeague #LIVTOT pic.twitter.com/6WgHJrcJZE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2022

Toch was het vooral Liverpool dat de klok sloeg. Tottenham kwam in de eerste helft onder steeds grotere druk, maar wist de gelederen redelijk te sluiten. Wel waren er kopballen van Luis Díaz en Virgil van Dijk. Hugo Lloris redde op die van Díaz en kreeg even later hulp van de lat bij de koppoging van de aanvoerder van Oranje. Hier en daar braken the Spurs wel degelijk uiterst dreigend uit, bijvoorbeeld zes minuten voor rust. Pierre-Emile Höjbjerg mocht van twintig meter vrij aanleggen en trof behalve de vingertoppen van Alisson Becker de paal.

Liverpool trekt de stand gelijk via Diaz! ?? Het schot van de Colombiaan wordt aangeraakt en ploft zo binnen achter de kansloze Hugo Lloris ??#ZiggoSport #PremierLeague #LIVTOT pic.twitter.com/fGtF8gUHdr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2022

Tottenham sloeg elf minuten na rust toe en had dat vooral te danken aan Kane, die een lange pass prachtig uit de lucht plukte, kalm aan de bal bleef en Ryan Sessegnon vrijzette in het strafschopgebied. De linkervleugelspeler gaf laag voor op Heung-Min Son, die simpel binnentikte: 0-1. Liverpool zette alles op alles, bracht met Diogo Jota een aanvaller voor middenvelder Henderson, en kwam na 74 minuten op gelijke hoogte. Díaz vond op achttien meter ruimte voor een schot en had geluk dat de bal van richting werd veranderd door Bentancur: 1-1. Mohamed Salah kreeg in de slotminuten een goede schietkans op 2-1, maar mikte net over de kruising. Steven Bergwijn viel in blessuretijd in bij Tottenham en sleepte met zijn ploeg het punt over de streep.