Schalke 04 dreigt even alles te verliezen, zet comeback in en promoveert

Zaterdag, 7 mei 2022 om 22:27 • Jeroen van Poppel

Schalke 04 is na één jaar alweer terug op het hoogste niveau in Duitsland. Die Königsblauen zetten zaterdagavond een gigantische comeback in tegen directe concurrent FC St. Pauli. Schalke móést winnen om de titel te grijpen en keek bij rust tegen een 0-2 achterstand aan. De ploeg met daarin Thomas Ouwejan als vaste bassispeler bleef erin geloven en boog het om: 3-2 winst. Schalke viert daarmee het kampioenschap en promoveert.

De 2. Bundesliga bestaat net als bijvoorbeeld de Eredivisie uit achttien clubs, toch zouden slechts 61 punten dit seizoen genoeg zijn om op het tweede Duitse niveau kampioen te worden. Ter vergelijking: in de Eredivisie eindigt een club met 61 punten dit seizoen niet eens in de top vijf. Schalke (voorafgaand 59 punten) had dé kans om de titel en daarmee promotie op te eisen, maar moest dan wel winnen van St. Pauli (voorafgaand op 54 punten), dat op plek vijf (!) nog steeds meedeed om de titel. Daartussenin staan nog Hamburger SV, SV Darmstadt en Werder Bremen op 57 punten, waarvan laatstgenoemde club een extra wedstrijd tegoed heeft.

De Veltins-Arena zag een merkwaardige eerste helft, waarin Schalke veel beter was en al snel enorme kansen verprutste. St. Pauli sloeg in de tegenstoot razendsnel toe met twee doelpunten van Igor Matanovic: 0-2 na zeventien minuten. Schalke ging vol in de achtervolging en zag voor rust een doelpunt van voormalig FC Groningen-verdediger Ko Itakura afgekeurd worden. Direct na rust volgde een penalty, die door Simon Terodde werd binnengeschoten: 1-2.

Schalke voerde de druk verder op en maakte via een simpel schot van diezelfde Terrodde na 71 minuten gelijk: 2-2. Die Königsblauen moesten echter winnen en slaagden daar ook in toen Rodrigo Zalazar zeven minuten later vrijgespeeld werd in het strafschopgebied. De middenvelder controleerde in alle vrijheid en schoot Schalke via onderkant lat terug naar de Bundesliga: 3-2. St. Pauli speelde de slotfase met tien man door een rode kaart voor Marcel Beifus, die dom balverlies hardhandig corrigeerde.

Stand in 2. Bundesliga:

1. Schalke 04 - 33 duels - 62 punten (doelsaldo 70 - 43)

2. Hamburger SV - 33 duels - 57 punten (doelsaldo 64-33)

3. SV Darmstadt - 33 duels - 57 punten (doelsaldo 68-46)

4. Werder Bremen - 32 duels - 57 punten (doelsaldo 60-43)

5. St. Pauli - 33 duels - 54 punten (doelsaldo 59-46)

Plek 1 en 2 geven recht op directe promotie, plaats 3 levert play-offs op.