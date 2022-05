Willem II begint furieus en pakt drie cruciale punten in strijd tegen degradatie

Zaterdag, 7 mei 2022 om 21:57 • Shane Jebbink • Laatste update: 21:58

Willem II heeft drie cruciale punten gepakt in de strijd tegen degradatie. De Tilburgers wonnen door een wervelend begin met doelpunten van Wessel Dammers en Jizz Hornkamp in eigen huis van Heracles Almelo: 2-0. Door de overwinning is Willem II voorlopig van de gehate laatste plaats af in de Eredivisie en stijgt het naar plek zestien, die aan het einde van de rit deelname aan de Keuken Kampioen Play-Offs betekent. Heracles blijft met het verlies steken op de dertiende plaats.

Willem II begon onder luid gezang van de eigen aanhang goed in het Koning Willem II stadion en werd na een kwartier voetballen beloond met de openingstreffer. Waar eerder Koen Bucker nog antwoorden had op pogingen van Wessel Dammers en Max Svensson, was Dammers uit een corner van de thuisploeg wel trefzeker. Hij kreeg de bal tegen zijn borst waarna hij de bal achter de doelman van Heracles trapte. Twee minuten later maakte de Tilburgers het volgende doelpunt. Jizz Hornkamp kopte uit een voorzet van Derrick Köhn raak en bracht Willem II op een royale voorsprong.

Willem II denderde door en maakte bijna via een kopbal van Dammers uit een nieuwe hoekschop de volgende treffer. Dit keer vloog de bal echter naast. Na een half uur kon Daniel Crowley op aangeven van Mats Köhlert bijna profiteren van een grote fout van Bucker, maar de Engelsman schoot een meter naast. Een minuut later stuitte doelpuntenmaker Hornkamp op de doelman van Heracles, waarna Dammers uit de corner daaropvolgend rakelings naast kopte. Hornkamp kon een moment daarna de bal achter zijn standbeen richting Bucker krijgen, maar zag zijn poging gekeerd worden.

In de tweede helft begon Willem II in een stuk rustiger tempo dan in de eerste helft, maar bleef het wel de gevaarlijkste ploeg. Köhlert was tot tweemaal toe met afstandsschoten dichtbij een treffer. Een kwartier voor tijd produceerde Bakis een van de eerste schoten van Heracles die Wellenreuther tot een redding maande. De bezoekers waren aanvallend onmachtig in Tilburg en wisten verder geen gevaar meer te stichten voor het doel van de Duitser. De frustraties leken over te lopen bij de Heraclieden, wat zich uitte in een rode kaart voor invaller Sven Sonnenberg. Willem II leunde op de voorsprong en pakte met de overwinning drie enorm belangrijke punten in de strijd tegen degradatie.