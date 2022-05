FC Porto houdt Darwin Núñez met grootste moeite in toom en is kampioen

Zaterdag, 7 mei 2022 om 21:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:21

FC Porto heeft zaterdagavond zoals langverwacht zijn dertigste Portugese landskampioenschap binnengehaald. Os Dragões deden dat door in een onderling topduel in de absolute slotfase af te rekenen met Benfica, dat zelf op een teleurstellende derde plaats gaat eindigen. Zaidu Sanusi was met een doelpunt in minuut 90+4 de gevierde man bij FC Porto, dat met 0-1 won.

De competitie in Portugal kent al maanden nauwelijks spanning meer: Porto, Sporting Portugal en Benfica hebben hun respectievelijke positie op de ranglijst stevig in handen, met grote verschillen in punten onderling. Porto heeft na de zege op Benfica - één wedstrijd voor het einde - 88 punten, terwijl Sporting op slechts 79 staat. Benfica staat op zijn beurt weer acht punten achter Sporting en liefst negen punten voor op nummer vier Sporting Braga. Daarmee zijn de kaarten wat betreft de Europese tickets geschud (alleen om plek vijf wordt nog gestreden): FC Porto en Sporting gaan direct de groepsfase van de Champions League, terwijl Benfica naar de voorronden gaat en ook de Nederlandse nummer twee kan treffen.

Het is het seizoen van de definitieve doorbraak van Darwin Núñez, die zich bij Benfica met 26 competitiedoelpunten onttrok aan de sportieve malaise van dit seizoen. De Uruguayaanse topschutter liet zich ook tegen Porto weer volop gelden en was voor rust al dichtbij een treffer met een gevaarlijke kopbal. Núñez werkte de bal in de 52ste minuut daadwerkelijk tegen de touwen, maar werd teruggefloten vanwege buitenspel.

Ook een derde gevaarlijk moment van Núñez leverde de competitietopscorer geen doelpunt op, ditmaal vanwege een fraaie redding van Diogo Costa. Benfica joeg in de blessuretijd vol op de overwinning en werd op de counter geslacht door Sanusi, die in complete vrijheid van dichtbij de kruising uitzocht: 0-1.