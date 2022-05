Fortuna Sittard stunt in Enschede en neemt afstand van degradatiezone

Zaterdag, 7 mei 2022 om 20:46 • Shane Jebbink • Laatste update: 20:56

FC Twente is in de Grolsch Veste verrassend onderuit gegaan tegen Fortuna Sittard: 1-2. Ricky van Wolfswinkel kon het eerste doelpunt van Zian Flemming nog ongedaan maken, maar een loepzuivere vrije trap van de middenvelder van Fortuna zorgde alsnog voor de ondergang van Twente. Door het verlies kunnen de Tukkers door AZ worden ingehaald (bij winst tegen Ajax). Het wordt voor Twente tevens een schier onmogelijke opgave om Feyenoord nog van plek drie te stoten. Fortuna Sittard neemt door de drie punten voorlopig afstand van de degradatiezone en heeft nu een voorsprong van zes punten op PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en Willem II, die allen later op de avond in actie komen.

FC Twente had moeite om het spel te maken in Enschede. De ploeg van Ron Jans kwam er voetballend niet aan toe en kwam tot overmaat van ramp ook nog eens op achterstand na 25 minuten. Tijjani Noslin zag Ivo Pinto opstomen op de rechterflank. De Portugees vond met zijn voorzet Flemming, die Lars Unnerstall kansloos liet met zijn schot in de kruising. Flemming scoorde daarmee voor het eerst in zijn carrière in drie Eredivisieduels op rij. Het leek niet lang te duren voordat Twente langszij kwam, maar Van Wolfswinkel tikte een voorzet van Václav Cerný op de onderkant van de lat.

De spits van Twente wist tien minuten later zijn ploeg wel langszij te brengen. Ramiz Zerrouki lanceerde Dimitrios Limnios, die op zijn beurt Van Wolfswinkel vond. Hij had met een goede loopactie de ruimte gevonden in de defensie van Fortuna en schoof de bal naast Yanick van Osch in het doel: 1-1 Voor van Wolfswinkel was het zijn vierde doelpunt in de laatste vier duels en vijftiende treffer van het seizoen. Zo leken de ploegen met een gelijke stand te gaan rusten, maar Flemming bepaalde anders. De aanvallende middenvelder mocht vanaf twintig meter aanleggen voor een vrije trap nadat Mats Seuntjens door Joshua Brenet werd neergelegd. Flemming schoot de bal onberispelijk in de linkerhoek naast Unnerstall: 1-2.

Twente kwam uit de kleedkamer met een missie om gelijk te maken en slaagde na drie minuten bijna daarin. Een vallende Michel Vlap kreeg de bal bij Cerný die kiezelhard op de lat schoot. Een afstandsschot van Robin Pröpper kon even later door Van Osch gekeerd worden. De doelman duwde een minuut later een voorzet van Van Wolfswinkel voor Brenet, maar de verdediger stuitte alsnog op de duikende doelman van Fortuna. Ook Limnios en Van Wolfswinkel kregen schietkansen, maar schoten allebei over. De tijd begon te dringen voor Twente, dat de bal maar niet in het doel kreeg. De sfeer werd naarmate de tijd vorderde steeds grimmiger in Enschede, wat zich uitte in enkele opstootjes. Fortuna verdedigde de voorsprong met man en macht en wist het eindsignaal van scheidsrechter Jochem Kamphuis zonder kleerscheuren te bereiken, waardoor de ploeg uit Sittard drie enorm belangrijke punten mee kon nemen naar Limburg.