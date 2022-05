Manchester United wordt compleet afgeslacht door Brighton & Hove Albion

Zaterdag, 7 mei 2022 om 20:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:34

Brighton & Hove Albion heeft Manchester United zaterdagavond een hard pak slaag gegeven in de Premier League. In eigen huis bezorgden the Seagulls de ploeg van manager Ralf Rangnick een pijnlijke 4-0 nederlaag. Het was alweer de twaalfde nederlaag in het huidige seizoen voor United, dat nooit eerder zó vaak verloor. Door de pijnlijke verliespartij maakt United geen kans meer op tickets voor Champions League-voetbal en is het theoretisch zelfs nog mogelijk dat het toekomstige team van Erik ten Hag überhaupt geen Europees voetbal haalt.

Manager Graham Potter had zoals gebruikelijk een basisplek ingeruimd voor rechtercentrumverdediger Joël Veltman. Tegelijkertijd ontbrak Jan Paul van Hecke in de wedstrijdselectie vanwege een blessure. Bij Manchester United gaf Cristiano Ronaldo invulling aan de spitspositie, terwijl de aanvalslinie gecompleteerd werd door Juan Mata en Anthony Elanga. Vanaf het eerste fluitsignaal werd United enorm onder druk gezet, waardoor het niet geheel verrassend was dat Brighton na een kwartier spelen op voorsprong kwam.

Na een afgeketst schot belandde het leer buiten het zestienmetergebied voor de voeten van Moisés Caicedo. De middenvelder haalde ineens uit en vond de linkerbenedenhoek met een harde en lage schuiver: 1-0. United kwam nadien nauwelijks in het schouwspel voor. Een vrije trap van Ronaldo, die in de veertigste speelminuut ver over het doel van Robert Sánchez schoot, was tekenend voor het falen van the Red Devils. In het tweede bedrijf zou de schade voor United oplopen tot ongekende omvang.

Vier minuten na de hervatting was het Marc Cucurella die de voorsprong verdubbelde. De middenvelder ontving een pass op maat van Leandro Trossard en schoot op fraaie wijze in de linkerbovenhoek: 2-0. De volgende klap werd uitgedeeld door Pascal Gross, die eveneens bediend werd door Trossard. De aanvaller verschalkte David De Gea met een diagonale schuiver: 3-0. Het slotakkoord werd gespeeld door Trossard, die dus als aangever fungeerde bij de vorige twee treffers. De uitblinker leek uit de rebound te scoren met zijn hand, maar na het bekijken van de videobeelden bleek dat er van hands geen sprake was: 4-0.

