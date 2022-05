Beelden van walgelijke schoppartij tussen fans Helmond Sport en Den Bosch

Zaterdag, 7 mei 2022 om 19:36 • Laatste update: 19:41

Tientallen aanhangers van Helmond Sport en FC Den Bosch zijn op de vuist gegaan na de onderlinge competitiewedstrijd (1-1) van vrijdagavond. Op beelden die zijn gepubliceerd door HooligansTV is de vechtpartij te zien. Volgens de informatie van het twitterkanaal is een aanhanger van Den Bosch in coma als gevolg van de rellen.

De vechtpartij zou zijn ontstaan nadat aanhangers van Den Bosch zich meldden bij de kantine van Helmond Sport. Op de beelden is onder meer te zien dat wordt ingeschopt op een man die ogenschijnlijk knock-out op de grond ligt. Na de wedstrijd werden verder politieagenten bekogeld met vuurwerk, stenen en blikken drank. De politie sprak na afloop van een 'agressieve en dreigende situatie'. "De inzet werd fors opgeschaald om de situatie onder controle te krijgen", zei een woordvoerder tegen het Brabants Dagblad.

De agressie richtte zich daarna tot de agenten. "Eén collega heeft een blik drank op z'n hoofd gekregen. Ook zijn er stevige bedreigingen geuit. Een aantal collega's gaat aangifte doen van mishandeling en bedreiging", aldus de woordvoerder, die bevestigde dat er verder meerdere politievoertuigen zijn vernield en verschillende ruiten zijn ingegooid. Aanhoudingen werden niet verricht, maar op basis van de beelden van de bodycams van de agenten zouden nog verdachten geïdentificeerd en aangehouden kunnen worden.

