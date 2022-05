Memphis Depay krijgt op cruciaal moment nieuwe kans in de basis

Zaterdag, 7 mei 2022 om 20:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:07

De opstelling van Barcelona voor het cruciale uitduel met Real Betis is bekend. Eerder op de dag werd al bekend dat doelman Marc-André ter Stegen niet kon meereizen naar Sevilla vanwege maagproblemen. Neto, die dit seizoen pas drie keer in actie kwam voor Barcelona, is zijn vervanger. Verder krijgt Frenkie de Jong een basisplek en kiest Xavi verassenderwijs in de punt van de aanval voor Memphis Depay, die de voorkeur krijgt boven Pierre-Emerick Aubameyang. Luuk de Jong moet genoegen nemen met een reserverol. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in het Benito Villamarín.

De belangen zijn zaterdagavond groot voor beide teams, daar zowel Betis als Barcelona nog kans maakt op Champions League-tickets. De ploeg van trainer Manuel Pellegrini bezet met 58 punten de vijfde positie in LaLiga, terwijl de Catalanen tweede staan met 66 punten. De afwezigheid van Ter Stegen komt in dat licht zeker niet ongunstig uit voor de ploeg van Pellegrini. De Duitse goalie was vrijdag al niet fit genoeg om te trainen en is zaterdag niet in het vliegtuig gestapt voor de trip naar Sevilla.

Eerder deze week werd al bekend dat Xavi geen beroep kan doen op Gerard Piqué, die kampt met een dijbeenblessure. Ook Sergiño Dest, Pedri, Nico González en Sergi Roberto zijn in Barcelona achtergebleven. Naast de waslijst aan blessures staan Frenkie de Jong, Eric García, Sergio Busquets en Jordi Alba op scherp. Alle namen zijn bij een volgende gele kaart geschorst voor het thuisduel met Celta de Vigo.

In de defensie, voor doelman Neto, heeft Xavi geen verrassingen in petto. García vervangt Piqué in het hart van de defensie, terwijl Dani Alves rechtsachterin speelt. Frenkie de Jong, Busquets en Gavi geven invulling aan het middenveld. Voorin mag Depay het dus vanaf de aftrap laten zien, net zoals Ousmane Dembele en Ferran Torres. De fit verklaarde Ansu Fati begint zit op de bank en zal net zoals tegen RCD Mallorca weer op een invalbeurt hopen.

Opstelling Barcelona: Neto; Alves, Araújo, García, Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Gavi; Dembélé, Depay, Ferran