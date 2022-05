Feyenoord stuurt scout naar bekend terrein en denkt aan volgende transfer

Zaterdag, 7 mei 2022 om 19:13 • Dominic Mostert

Feyenoord volgt de verrichtingen van Ola Brynhildsen nog altijd nauwgezet. In maart werd de linksbuiten van Molde FK door Voetbal International voor het eerst met Feyenoord in verband gebracht en twee maanden later schrijft VG dat de interesse nog steeds serieus is. Een scout van Feyenoord zat op zondag 24 april op de tribune bij Rosenborg BK - Molde FK om Brynhildsen in de gaten te houden, aldus de Noorse tabloid.

Feyenoord weet de weg naar Molde goed te vinden, want vorig jaar werden Marcus Pedersen en Fredrik Aursnes al weggehaald bij de Noorse topclub. In de strijd om Brynhildsen kan technisch directeur Frank Arnesen echter serieuze concurrentie verwachten. Trabzonspor en Anderlecht zouden de 23-jarige aanvaller immers ook in het vizier hebben. De succesvolle Europese campagne van Feyenoord en de integratie van de twee Noorse aanwinsten kan in het voordeel spreken van de Rotterdammers. "Natuurlijk volg ik Aursnes en Pedersen", reageert Brynhildsen op vragen van VG. "Het zijn twee goede vrienden van me. Het is heel bijzonder om de finale te bereiken."

Brynhildsen speelde tussen 2017 en 2020 in totaal 65 officiële wedstrijden voor Stabaek, waarin hij 13 keer scoorde en 5 assists gaf. De buitenspeler verdiende een transfer naar Molde en was sindsdien goed voor 85 duels, 15 goals en 18 assists. Dit seizoen staat de teller in beide categorieën nog op nul, maar de interesse wordt er niet minder door. Brynhildsen zegt zelf niet te weten van de buitenlandse belangstelling voor hem. "Maar het is leuk om te horen dat mensen je waarderen en je een interessante speler vinden. Ik focus me volledig op mijn werk bij Molde. Natuurlijk heb ik de ambitie om uiteindelijk naar het buitenland te gaan. Dat is een normale droom, maar de timing moet wel goed zijn."

Directeur Erik Stavrum van Molde is niet verrast door de interesse in Brynhildsen, die vorige week zondag werd benoemd tot de beste speler van het bekertoernooi na de 1-0 zege op Bodø/Glimt in de finale. "Er is nog niets concreet, maar het is logisch dat clubs onze spelers op de radar hebben. Ola en de andere spelers proberen gewoon de beste versie van zichzelf te laten zien. Als er iets concreets voorbijkomt, dan nemen we het serieus." Vorig seizoen reikte Molde nog tot de achtste finale van de Europa League en daar plukt de club nog de vruchten van. "Ja, het is makkelijker verkopen als je het goed hebt gedaan in Europa. Dat zie je ook bij Bodø/Glimt", aldus de directeur.

"Je kunt je spelers in Europese toernooien in de etalage zetten en buitenlandse clubs zien hoe ze presteren op hoog niveau. Het is veel moeilijker om spelers te verkopen als je niet in Europa speelt", merkt Stavrum op. Dat Aursnes en Pedersen bij Feyenoord regelmatig in actie komen en de finale van de Conference League hebben gehaald, doet hem goed. "We vinden het fantastisch dat we spelers hebben voortgebracht die het goed doen in Europa. We weten dat ze goed genoeg zijn als ze onze club verlaten. Het is deel van onze filosofie om spelers hier klaar te stomen en ze daarna te verkopen."