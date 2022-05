Ruud Gullit adviseert Ten Hag: ‘Sorry hoor, dat is Tadic bij Ajax toch ook?'

Zaterdag, 7 mei 2022 om 18:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:03

Ruud Gullit is van mening dat Cristiano Ronaldo altijd moet spelen bij Manchester United. Zaterdagavond bespreekt de analyticus van Ziggo Sport het functioneren van de 37-jarige Portugees bij the Red Devils, waar Erik ten Hag komend seizoen aan het roer staat.

“Of ik verwacht dat Ronaldo doorgaat bij Manchester United? Het hangt allemaal af van de plannen van Ten Hag”, stelt Gullit. “We zullen het zien. Ik denk dat Ronaldo zelf bepaalt of hij blijft of niet, en niet Ten Hag. Wat hij gepresteerd heeft met Manchester United... toch weer boven verwachting.” In het huidige Premier League-seizoen was Ronaldo tot dusver 18 keer trefzeker in 29 optredens, waarin hij bovendien 3 assists verzorgde.

“Dat vind ik veel”, vervolgt Gullit. “Zeker als je bedenkt dat het team totaal niet draait. Hij heeft heel veel goals gemaakt die belangrijk waren voor United. Het heeft dit seizoen in ieder geval niet aan hém gelegen. Maar het is natuurlijk wel heel vervelend voor hem om constant te moeten horen dat hij de jeugd tegen zou houden en dat het elftal alleen maar met hem bezig zou zijn. Maar omdat iedereen alleen met hem bezig was, heeft hij wel Real Madrid driemaal de Champions League (viermaal, red.) bezorgd. Het is heel vervelend voor een speler om veel kritiek te krijgen, terwijl je alles geeft en zó veel goals maakt.”

Komend seizoen moet aanstaand manager Ten Hag besluiten om Ronaldo al dan niet op te stellen. “Wat ik zou doen als ik Ten Hag was? Natuurlijk zou ik hem opstellen. Sorry hoor, maar hij maakt goals voor je. Waaom niet? Bij Ajax zijn er ook altijd belangrijke spelers die altijd moeten spelen. Kijk maar naar Dusan Tadic, hij moet altijd spelen. In welke formatie dan ook. Om zulke spelers bouw je gewoon een team. Zo is het met Ronaldo ook”, besluit de analist.