Nieuwe eigenaar Chelsea vertrekt ondanks wederopstanding Lukaku bedroefd

Zaterdag, 7 mei 2022 om 18:07 • Laatste update: 18:14

Chelsea is zaterdag op het laatste moment aangelopen tegen puntenverlies in de Premier League. In de zevende minuut van de blessuretijd maakte Wolverhampton Wanderers de 2-2, waardoor Chelsea naliet een reuzenstap te zetten richting kwalificatie voor de Champions League. De Londenaren blijven wel op de derde plek staan en hebben nog goede papieren voor een topvierklassering. Romelu Lukaku maakte beide treffers van Chelsea. Het waren zijn eerste Premier League-doelpunten sinds hij op 29 december scoorde tegen Brighton & Hove Albion (1-1. Watford verloor met 1-0 van Crystal Palace en is nu zeker van degradatie, een lot dat al langere tijd onvermijdelijk was.

Chelsea - Wolverhampton Wanderers 2-2

Onder het toeziend oog van de kersverse clubeigenaar Todd Boehly scoorde Chelsea in de eerste helft twee keer, maar beide doelpunten werden afgekeurd. Timo Werner maakte zich in de ogen van arbiter Peter Bankes schuldig aan een overtreding op verdediger Romain Saïss voordat hij doelman José Sá verschalkte in een één-op-één-situatie. Vervolgens stond Ruben Loftus-Cheek buitenspel toen hij vlak voor het doel werd bereikt door een knietje van Romelu Lukaku en de bal binnenschoot. In de blessuretijd van de eerste helft probeerde Lukaku het zelf met een schot uit de draai, maar Sá bracht redding. Acht minuten na de pauze had Chelsea de arbitrage wel mee. Na een tik van Saïss tegen het been van Lukaku kregen the Blues een strafschop, die door de spits zelf in de linkerhoek werd geschoten.

Wolves doet het! ?? Coady kopt in de slotminuut nog raak en sleept een gelijkspel uit het vuur ??#ZiggoSport #PremierLeague #CHEWOL pic.twitter.com/WcDGBJkbjG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2022

De spits kon maandenlang amper van waarde zijn voor Chelsea en raakte zijn basisplaats kwijt, maar kreeg ditmaal de voorkeur boven Kai Havertz en betaalde het vertrouwen terug. Enkele minuten later verdubbelde Lukaku zelfs zijn doelpuntenproductie. Rúben Neves rekende niet op een onzuivere pass van Conor Coady en verloor de bal, waarna Chelsea zich rap richting het doel bewoog. Christian Pulisic stelde Lukaku in staat er 2-0 van te maken. Hee-Chan Hwang liet een flinke kan op de 2-1 onbenut, waarna Francisco Trincão de spanning alsnog terugbracht met een geplaatst schot uit een snelle tegenstoot na balverlies van Mateo Kovacic. Door gemiste kansen van Trincão en Raúl Jiménez leek Chelsea erger leed bespaard te blijven. In de zevende minuut van de blessuretijd, die op papier zes minuten duurde, zorgde Coady echter voor de 2-2 met een kopbal na een voorzet van Chiquinho.

Crystal Palace – Watford 1-0

Het duurde tot de 31ste minuut voordat het eerste doelpunt viel. Een voorzet van Eberechi Eze kwam terecht bij Michael Olise, die met zijn kopbal de uitgestoken arm van Hassane Kamara raakte en een penalty inleidde. Clubtopscorer Wilfied Zaha ging achter de bal staan en stuurde doelman Ben Foster met een geplaatste bal de verkeerde hoek in: 1-0. Ondanks kansen voor beide ploegen werd er voor rust niet meer gescoord. In de tweede helft was het wederom Kamara die een ongelukkig moment beleefde. De verdediger pakte met een overtreding op Olise zijn tweede gele kaart van de wedstrijd en moest het veld twintig minuten voor tijd verlaten. De wedstrijd kabbelde vervolgens rustig voort richting het einde. Met tien man kon Watford geen vuist meer maken. Vlak voor tijd was Jean-Philippe Mateta namens Crystal Palace nog dichtbij de tweede treffer, maar hij kreeg de bal er in twee instanties niet in.

Burnley - Aston Villa 1-3

Burnley is de laatste weken onder interim-manager Mike Jackson in bloedvorm en kon een nieuw succes goed gebruiken voor de strijd tegen degradatie. Het waren echter de bezoekers onder leiding van Steven Gerrard die als eerste toesloegen. Een steekpass van Emiliano Buendía werd door voormalig Burnley-aanvaller Danny Ings op waarde geschat en achter Nick Pope geschoven. De aangever van de eerste treffer maakte na een half uur de tweede goal van the Villans door een voorzet van Lucas Digne binnen te glijden. Na rust nam Aston Villa verder afstand van Burnley door een doelpunt van Ollie Watkins, die een puntgave voorzet van John McGinn kon binnenkoppen. Maxwel Cornet redde de eer van Burnley door Emiliano Martinez te omspelen en binnen te werken en zorgde daarmee voor het slotakkoord.

Brentford - Southampton 3-0

Brentford kwam via een dubbelslag na een kwartier op een royale voorsprong tegen de bezoekers uit Southampton. Pontus Jansson tikte op aangeven van Ivan Toney de eerste treffer voor the Bees binnen, waarna Yoane Wissa met een schot in de rechterhoek het tweede doelpunt van de thuisploeg verzorgde. Armstrong dacht op slag van rust voor de aansluitingstreffer te zorgen, maar zijn doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Diezelfde Armstrong had een kwartier na rust een voorzet in huis op Armando Broja, die echter rakelings naast kopte. Tien minuten voor tijd maakte Kristoffer Ajer aan alle hoop van Southampton een einde door na een knappe actie de bal uit de draai koel onder Forster te schuiven.