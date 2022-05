Mark Flekken moet vier keer vissen en dreigt Champions League mis te lopen

Zaterdag, 7 mei 2022 om 17:38 • Laatste update: 17:46

SC Freiburg dreigt plaatsing voor de Champions League mis te lopen. De nummer vier van de Bundesliga kende zaterdagmiddag een off-day tegen 1. FC Union Berlin en verloor met 1-4. Mark Flekken en consorten kunnen op de ranglijst worden ingehaald door RB Leipzig, dat een punt minder heeft en zondag speelt tegen FC Augsburg. Borussia Dortmund stelde de tweede plek veilig met een 1-3 zege op Greuther Fürth. Bayer Leverkusen won met 2-4 van TSG Hoffenheim, verzekerde zich van de derde plek en gaat de Champions League in. Nummer zeven 1. FC Köln verloor met 0-1 van VfL Wolfsburg en moet op de slotdag een plek stijgen om Europa in te gaan.

SC Freiburg – Union Berlin 1-4

De belangen van beide clubs, volop verwikkeld in de strijd om Europese tickets, waren al snel duidelijk. Het was de uitploeg die het eerst van zich liet horen. Taiwo Awoniyi raakte de paal, waarna de bal op de doellijn een prooi was voor Grischa Prömel: 0-1. Lucas Höler leek de stand weer gelijk te trekken, maar na inmenging van de VAR besloot de scheidsrechter de goal toch af te keuren. In plaats van een gelijke stand, verdubbelde Christopher Trimmel de voorsprong van de bezoekers. De verdediger kwam voor zijn man en kopte een voorzet van Sheraldo Becker hard raak: 0-2.

Vlak voor rust werd het nog erger voor Freiburg, toen ex-Eredivisie-speler Becker het derde doelpunt voor Union Berlin aantekende. De aanvaller werd de diepte ingestuurd door Awoniyi en trof via de benen van international Flekken doel: 0-3. Freiburg, dat nog altijd kans heeft op een Champions League-ticket, deed na een uur spelen wat terug via Höler. De aanvaller trof na twee eerder gemiste kansen op aangeven van Roland Sallai bij zijn derde kans wel doel: 1-3. Dichterbij kwam de thuisploeg echter niet meer en invaller András Schäfer maakte met zijn doelpunt aan alle twijfel een eind: 1-4.

Greuther Fürth - Borussia Dortmund 1-3

Met Nick Viergever in de basis leek Greuther Fürth halverwege de eerste helft op voorsprong te komen. De vrijstaande Branimir Hrgota rondde vanuit het strafschopgebied af na een pass van Simon Asta, maar de assistgever bleek buitenspel te hebben gestaan. Het eerste geldige doelpunt werd kort daarna gemaakt door Dormund. Nadat Greuther Fürth-doelman Andreas Linde een diagonaal schot van Raphaël Guerreiro keerde, was de rebound een prooi voor Julian Brandt. Twintig minuten voor tijd kwam Greuther Fürth op gelijke hoogte. Jessic Ngankam werd door Hrgota vrij voor Marwin Hitz gezet en wipte de bal over de keeper van Dortmund.

Dortmund raakte echter niet in paniek en trok de wedstrijd nog volledig naar zich toe. Al twee minuten na de gelijkmaker volgde de 1-2. Na een lage breedtepass van Nico Schulz tussen twee spelers door nam de vrijgelopen Brandt de bal mee het strafschopgebied in. Met zijn versnelling verschafte hij zichzelf de ruimte voor zijn tweede treffer van de middag. Invaller Felix Passlack zorgde voor de 1-3 met een door Viergever van richting veranderd schot in de korte hoek. Jessic Ngankam liet van dichtbij een enorme kans op de 2-3 liggen; Jude Bellingham dacht de 1-4 te maken, maar wegens buitenspel werd de treffer afgekeurd. Zodoende bleef het bij 1-3 in Fürth.

TSG Hoffenheim – Bayer Leverkusen 2-4

Bayer Leverkusen had de punten hard nodig in de strijd om een Champions League-ticket, maar het was de thuisploeg die de score opende. Christoph Baumgartner ontfutselde de bal van de onoplettende Piero Hincapié, waarna de Oostenrijker de bal in het strafschopgebied teruglegde op Georginio Rutter, die eenvoudig doel kon treffen: 1-0. De uitploeg, met de Nederlanders Daley Sinkgraven, Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong op de bank, wist wat het te doen stond en zag Patrik Schick na een mooie pass van Moussa Diaby vanaf de linkerkant met een knappe voetbeweging de gelijkmaker noteren: 1-1.

Lang konden de bezoekers niet genieten van hun treffer, want ditmaal was het Baumgartner zelf die Hoffenheim weer op voorsprong zette. Rechtsback Pavel Kadebarek zag doelman Lukás Hrádecký mistasten bij een voorzet, waarna de Oostenrijker hem alleen nog maar binnen hoefde te tikken: 2-1. Met onder meer invaller Bakker in de ploeg ging Leverkusen op jacht naar de gelijkmaker. Met nog een kwartier op de klok kreeg de ploeg loon naar werken. Nadat Diaby even daarvoor nog een kans had gemist, was het op aangeven van Schick wel raak: 2-2. Drie minuten later was het de Tsjech die zijn tweede doelpunt van de wedstrijd mocht noteren: 2-3. Na kansen over en weer besliste invaller Lucas Alario de wedstrijd definitief: 2-4.

1. FC Köln - VfL Wolfsburg 0-1

Wolfsburg kan in de slotfase van het seizoen nog wel enkele plekken dalen of stijgen, maar Europees voetbal en degradatie zijn geen opties meer. Köln vecht nog wel voor een Europees ticket en begon dan ook fel. In de eerste tien minuten keerde doelman Pavao Pervan van Wolfsburg een kopbal van Anthony Modeste en schoot Benno Schmitz met een harde, diagonale inzet tegen de paal. Toch kwam Wolfsburg kort voor de rust op voorsprong. Yannick Gerhardt fungeeerde als eindpunt van een snel uitgespeelde aanval. Tien minuten na de pauze werd de 0-2 van Lukas Nmecha afgekeurd omdat hij buitenspel stond na de assist van Ridle Baku , maar Wolfsburg stelde de zege wel veilig. Micky van de Ven stond in de basis bij Wolfsburg, terwijl Kingsley Ehizibue op de bank bleef bij Köln.