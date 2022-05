‘Droomtransfer van Vivianne Miedema wordt binnen twee weken officieel’

Zaterdag, 7 mei 2022 om 16:03 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:05

Vivianne Miedema is dicht bij een transfer naar Barcelona, zo claimt Oriol Domènech. Volgens de journalist zou Barcelona de komst van de 25-jarige aanvaller binnen vijftien dagen bekend kunnen maken. Omdat het contract van Miedema bij Arsenal afloopt, kan ze transfervrij overstappen in de zomer. Bij haar mogelijke nieuwe club zou ze een ploeggenoot worden van Lieke Martens, met wie Miedema al jarenlang samenspeelt bij de Oranje Leeuwinnen.

Barcelona is een van de beste clubs in het vrouwenvoetbal. Zonder ook maar één punt te morsen (!) en met een doelsaldo van 151-9 staat Barcelona na 28 wedstrijden fier bovenaan in de eigen competitie. De landstitel is al lang en breed een feit. Op 21 mei probeert Barcelona de Champions League-beker te prolongeren in de finale tegen Olympique Lyon. Hoewel Arsenal ook een grote club is - the Gunners staan tweede in de Premier League en kunnen zondag op de laatste speeldag nog kampioen worden - is een transfer naar Barcelona een flinke stap omhoog voor Miedema. De clubs troffen elkaar dit seizoen in de groepsfase van de Champions League en Barcelona won beide wedstrijden met overmacht (4-1 en 0-4).

In november berichtte De Telegraaf al over serieuze belangstelling vanuit de Europese top, maar toen werden nog geen clubnamen genoemd. Arsenal koesterde toen nog de hoop dat Miedema een nieuw contract zou ondertekenen. In december liet Miedema weten dat ze nog geen besluit had genomen. "Ik wil de Champions League winnen en ik wil landstitels winnen. Ik geloof absoluut dat Arsenal hiertoe in staat is. Ik zou graag blijven, maar als ik het gevoel heb dat de club niet de goede kant opgaat, dan zou ik helaas waarschijnlijk moeten verhuizen om ergens anders de Champions League te winnen", zei ze.

Miedema is met 92 treffers in 108 interlands de absolute recordtopscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen en rijgt ook bij Arsenal al vijf seizoenen de doelpunten aaneen. In de Women's Super League maakte ze 74 doelpunten in 88 duels, meer goals dan welke speelster ook sinds de oprichting in 2011. Desondanks won de Londense club slechts twee prijzen met Miedema op de loonlijst: de landstitel in 2018/19 en de nationale beker een voetbaljaargang eerder.