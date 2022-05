Gakpo spreekt zich uit over mogelijke transfer: ‘Natuurlijk is dat een factor'

Zaterdag, 7 mei 2022 om 15:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:12

Voor Cody Gakpo staat het krijgen van genoeg speeltijd bij een mogelijke buitenlandse transfer voorop. De vleugelaanvaller beleeft een uitstekend seizoen bij de Eindhovenaren en lijkt aankomende zomer een stap te gaan maken. Met name Arsenal wordt in verband gebracht met de viervoudig international van Oranje, terwijl ook Bayern München, Liverpool, Barcelona en Manchester City in de wandelgangen worden genoemd.

Roger Schmidt wordt komend seizoen als oefenmeester van PSV opgevolgd door Ruud van Nistelrooij. De komst van de 45-jarige trainer is voor Gakpo geen reden om langer bij de Eindhovense club te blijven. “Ik heb met Ruud gesproken, we hebben een heel goede band", vertelt de aanvaller tegenover Trouw. “We hebben samen al veel over voetbal en over andere dingen gesproken. Tijdens het EK vorig jaar was hij assistent bij Oranje en heb ik ook een goede tijd met hem gehad. Maar of het dat verleidelijker maakt om te blijven? Ik probeer dat los van elkaar te zien."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gakpo laat weten dat het van belang is dat hij komend seizoen genoeg aan spelen toekomt. “Of dat nou bij PSV is of bij andere club is, dat gaan we zien. Natuurlijk is ook het WK dat eraan komt een factor. Als ik vertrek en moet kiezen voor een club dan moet het warm voelen, qua mensen. Dat is lastig vooraf te bepalen”, aldus de buitenspeler, die dit seizoen in 44 officiële optredens al goed was voor 19 treffers en 15 assists.

Gakpo is momenteel nog met PSV in een hevige titelstrijd verwikkeld met Ajax. Als de Eindhovenaren nog kans willen maken op de titel zullen ze zondag in De Kuip moeten winnen van Feyenoord. De ploeg van Schmidt heeft met nog drie duels te spelen een achterstand van vier punten op Ajax. PSV treft ook nog NEC in het Philips Stadion en gaat nog op bezoek bij PEC Zwolle in competitieverband. Concurrent Ajax speelt zondag de zware uitwedstrijd in Alkmaar tegen AZ, waarna de Amsterdammers tegen sc Heerenveen spelen in De ArenA. In de slotwedstrijd van het seizoen gaat Ajax op bezoek bij Vitesse.