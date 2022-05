United liet doelwitten Rangnick links liggen: ‘Hadden het moeten proberen’

Zaterdag, 7 mei 2022 om 14:10 • Jordi Tomasowa

Ralf Rangnick heeft afgelopen winter tevergeefs een verzoek bij het bestuur van Manchester United neergelegd om Luis Díaz, Dusan Vlahovic of Julián Álvarez aan te trekken. De interim-manager van the Red Devils wilde zijn voorhoede versterken nadat hij op twee aanvallers niet langer een beroep kon doen. Anthony Martial vertrok op huurbasis naar Sevilla, terwijl Mason Greenwood eind januari werd gearresteerd op verdenking van verkrachting, verdenking van seksueel geweld en doodsbedreigingen.

Marcus Rashford en Edinson Cavani hebben United niet op sleeptouw kunnen nemen wanneer Cristiano Ronaldo niet beschikbaar was, waardoor Rangnick met regelmaat Paul Pogba en Bruno Fernandes in de voorste linie moest gebruiken. Rangnick vertelde in aanloop naar het Premier League-duel met Brighton & Hove Albion van zaterdagavond dat hij er bij de club op aan heeft gedrongen een aanvaller te contracteren en wees erop dat Vlahovic, Diaz en Álvarez allemaal beschikbaar waren.

“Ik kreeg op dat moment nee te horen van het bestuur, er was geen speler op de markt die ons echt kon helpen, maar er waren er wel enkele: Diaz die nu bij Liverpool speelt, Alvarez die in de zomer naar Manchester City gaat en Vlahovic zat toen nog bij Fiorentina Dat zijn er maar drie die me nu te binnen schieten”, zei Rangnick. “We hadden toen vier dagen vrij en op zondag werd ik op de hoogte gebracht van de problemen met Mason Greenwood en Anthony Martial was natuurlijk al vertrokken. We waren nog steeds in drie competities actief, de Champions League, FA Cup en stonden vierde in de Premier League, maar dat is in het verleden en het helpt ons niet meer.”

“Ik geloof nog steeds dat we het op zijn minst hadden moeten proberen”, vervolgt Rangnick. “Als we binnen 48 uur een speler hadden kunnen vinden, 48 uur is kort dag, maar het is nog steeds 48 uur. Het was misschien de moeite waard geweest om het te proberen en intern te bespreken, maar dat hebben we niet gedaan en het is niet gelukt.” United, staat momenteel zesde staat in de Premier League - vijf punten verwijderd van de vierde plek, die aan het einde van het seizoen recht geeft op een Champions League-ticket. Met nog twee duels te gaan lijkt de club genoegen te moeten nemen met de Europa League.