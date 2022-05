Rangnick leeft mee met gearresteerde Greenwood: ‘Vreselijk voor hem'

Zaterdag, 7 mei 2022 om 13:20 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 13:31

Mason Greenwood werd eind januari van dit jaar gearresteerd op verdenking van onder meer het verkrachten van zijn ex-vriendin Harriet Robson, en heeft sindsdien geen wedstrijd meer gespeeld voor Manchester United. Interim-manager van de club, Ralf Rangnick, vindt de situatie met betrekking tot de aanvaller nog altijd verschrikkelijk. “Het is een menselijke ramp”, zo vertelde hij de aanwezige pers in aanloop naar de uitwedstrijd bij Brighton and Hove Albion van zaterdagavond.

Greenwood kwam begin dit jaar in opspraak toen er op het Instagram-account van zijn voormalige vriendin foto’s verschenen waarop blauwe plekken en verwondingen op haar lichaam te zien waren. Ook verscheen er op haar account een video waarop te horen is hoe de aanvaller haar dreigt te verkrachten. “Voor iedereen die wil weten wat Mason Greenwood mij aandoet”, luidde de duidelijke tekst bij de Instagram-post. Greenwood werd vervolgens eerst gearresteerd op verdenking van verkrachting, waarna er later ook nog aanklachten voor verdenking van seksueel geweld en doodsbedreigingen bijkwamen. De clubleiding van de Engelse grootmacht kwam later die dag met een verklaring, waarin duidelijk werd dat de Engels international voorlopig niet welkom is bij de club. “Mason Greenwood zal tot nader order niet terugkeren om te trainen of wedstrijden te spelen.”

Rangnick reageerde vrijdagavond door de consequenties te noemen dat het voorval van een aantal maanden geleden met zich meebrengt. “Het is voor iedereen een menselijke ramp”, begon de Duitser zijn verhaal. “Het is een persoonlijk drama.” De Duitser lijkt opmerkelijk genoeg mee te leven met Greenwood, en noemt de situatie voor zowel de aanvaller als voor zijn familie ‘verschrikkelijk’. Daarnaast kijkt de manager ook naar de belangen van de club en noemt hij het wegvallen van de jongeling een gemis binnen zijn ploeg. “Het is uiteraard niet goed voor hemzelf en zijn familie, maar voor onze club is het ook niet goed geweest. Hij speelde regelmatig in de periode voor zijn arrestatie.”

Robson zou de foto’s overigens vlak na het plaatsen alweer hebben verwijderd van Instagram, maar dit voorkwam echter niet de arrestatie van Greenwood. Op het sociale medium liet ze later van zich horen door te stellen dankbaar te zijn voor de vele steunbetuigingen die ze had ontvangen. “Ik ben dankbaar voor iedereen die me steunbetuigingen en aanmoedigingen heeft gestuurd - dank jullie wel. De laatste paar dagen zijn erg moeilijk voor me geweest en ik neem een pauze van sociale media zolang het politieonderzoek gaande is.” Greenwood maakte voor zijn arrestatie in januari dit seizoen achttien maal zijn opwachting in de Premier League. Ook maakte de twintigjarige al zijn debuut voor het nationale elftal van Engeland door op 5 september 2020 in de Nations League-wedstrijd tegen IJsland als vervangen van Harry Kane in de ploeg te komen.