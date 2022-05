‘Barcelona wikt en weegt: ruildeal met Juve kan komst De Ligt mogelijk maken’

Zaterdag, 7 mei 2022 om 12:38 • Tom Rofekamp

Barcelona breekt zich het hoofd over een mogelijke ruildeal met Juventus. De Catalanen zijn al langere tijd geïnteresseerd in Matthijs de Ligt, maar vielen vooralsnog over het hoge prijskaartje van de 22-jarige verdediger. Calciomercato weet echter te melden dat een overstap van Jordi Alba naar Italië een wezenlijk verschil zou kunnen maken in de transfersom voor De Ligt.

De Nederlander staat al geruime tijd op het lijstje in Noordoost-Spanje. De Ligt was als speler van Ajax in de zomer van 2019 zelfs al dicht bij een overstap naar Barcelona, voordat hij alsnog besloot voor Juventus te kiezen. Na drie seizoenen in Turijn is de 35-voudig international echter in dubio over zijn toekomst. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft zijn club hem voor een keuze gesteld: óf zijn tot medio 2024 doorlopende contract verlengen, of komende zomer vertrekken. De ontsnappingsclausule van De Ligt bedraagt daarin 125 miljoen euro, maar er wordt niet uitgesloten dat Juventus bereid om voor minder om de tafel te gaan.

La Vecchia Signora lijkt water bij de wijn te willen doen als Alba de omgekeerde weg bewandelt. In dat geval zou Barcelona nog slechts vijftig miljoen euro moeten bijleggen om De Ligt naar de club te halen. Juventus is ontevreden over de prestaties van eerste keus Alex Sandro, waardoor de komst van Alba als zeer gewenst wordt beschouwd. Barcelona laat de 73-voudig Spaans international liever niet gaan, maar oriënteert zich al wel op de transfermarkt voor een eventuele vervanger. Volgens Fabrizio Romano zou onder meer Marcos Alonso (Chelsea) nadrukkelijk in beeld zijn. Mundo Deportivo noemt ook jeugdproduct van Barcelona Alejandro Grimaldo (Benfica) als reële optie.

Barcelona heeft echter geconcludeerd dat het zich komende zomer transfertechnisch voornamelijk wil toeleggen op aanvallende versterkingen. Defensieve impulsen moeten een low cost profile hebben. Qua aanvallers zingen de namen van Robert Lewandowski (Bayern München), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) en Romelu Lukaku (Chelsea) al een tijdje rond. Volgens de meest recente berichtgeving van Marca lijkt de komst van laatstgenoemde het meest haalbaar. Het grootste obstakel ligt waarschijnlijk bij de transfersom voor Lukaku, voor wie Chelsea vorig jaar zomer nog 115 miljoen euro betaalde. Barcelona hoopt echter te kunnen profiteren van het feit dat de Belg de laatste tijd vooral bankzitter is in Londen.