Personele problemen stapelen zich op voor Xavi: ook Ter Stegen haakt af

Zaterdag, 7 mei 2022 om 12:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:59

Marc-André ter Stegen is niet met Barcelona afgereisd naar Sevilla voor de uitwedstrijd tegen Real Betis. De doelman kampt met maagproblemen en is niet fit genoeg om aan te treden. Neto, die dit seizoen pas drie keer in actie kwam voor Barcelona, is zijn vervanger. De afwezigheid van Ter Stegen is een nieuwe tegenslag voor Xavi. Eerder haakten Gerard Piqué, Sergiño Dest, Nico en Sergi Roberto al af voor het treffen met Betis.

Voor Real Betis is de wedstrijd tegen Barcelona een uiterst belangrijke. De ploeg van trainer Manuel Pellegrini doet nog volop mee om de Champions League-tickets en is gebaat bij een goed resultaat tegen het elftal van Xavi. De afwezigheid van Ter Stegen komt in dat licht zeker niet ongunstig uit voor de ploeg van Pellegrini. De Duitse goalie was vrijdag al niet fit genoeg om te trainen en is zaterdag niet in het vliegtuig gestapt voor de trip naar Sevilla. Zaterdagochtend is op advies van de medische staf besloten hem geen onderdeel uit te laten maken van de wedstrijdselectie.

Xavi reist sowieso al met een gehavende groep af naar het uitduel met Betis. Eerder deze week werd al bekend dat de oefenmeester geen beroep kan doen op Piqué, die kampt met een dijbeenblessure. Barça heeft niet bekendgemaakt hoe lang de centrumverdediger uit de roulatie is. Ook Dest, Nico en Sergi Roberto zijn in Barcelona achtergebleven. Het is voor Xavi te hopen dat zijn ploeg het duel zonder al te veel kleerscheuren doorkomt. Naast de waslijst aan blessures staan Frenkie de Jong, Eric García, Sergio Busquets en Jordi Alba op scherp. Zij zijn bij een volgende gele kaart geschorst.

Ook bij de Duitse nationale ploeg wordt voorzichtig omgegaan met Ter Stegen. De Duitse voetbalbond maakte afgelopen week bekend dat Ter Stegen deze zomer niet in actie komt namens die Mannschaft. "Hij is een van de beste keepers ter wereld. Door blessures heeft hij de afgelopen jaren amper pauze kunnen nemen, aangezien hij continu herstellende is”, lichtte bondscoach Hansi Flick toe in een persbericht. "Rekening houdend met het WK in Qatar hebben we afgesproken dat het belangrijk is om een pauze in te lassen." Ter Stegen mist door de break onder meer de Nations League-duels met Italië, Engeland en Hongarije.