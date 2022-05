Engeland in de ban van ‘shock deal’: gemoederen op scherp in Manchester

Zaterdag, 7 mei 2022 om 11:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:54

Manchester City hoopt een verrassende wending te geven aan de transferperikelen rond Paul Pogba. De middenvelder van Manchester United is in de smaak gevallen bij Josep Guardiola en moet komende zomer de overstap maken naar de aartsrivaal, meldt the Times. Pogba zou daarmee de eerste speler in dertien jaar zijn die de gevoelige overstap maakt binnen de twee clubs uit Manchester. De laatste die dat deed was Carlos Tevez in 2009.

De geruchten rond een vertrek van Pogba zijn niet van vandaag of gisteren. Al lange tijd wordt gesproken over het feit dat de middenvelder United deze zomer gaat verlaten. De ontwikkelingen krijgen nu echter een verrassende wending met de interesse van City. Guardiola wil naar verluidt een veelzijdige centrale middenvelder toevoegen aan zijn selectie en heeft zijn oog laten vallen op Pogba. City heeft de financiële slagkracht om de Fransman een omvangrijk contract op tafel te leggen, klinkt het in de Engelse media.

Pogba loopt over enkele maanden uit zijn contract en lijkt de club daarmee voor de tweede keer te verlaten, nadat hij in 2016 voor een recordbedrag van 105 miljoen euro werd overgenomen van Juventus. Volgens the Times, dat spreekt van een 'shock deal', is Pogba een van de kandidaten om het middenveld van City te versterken. Guardiola is op zoek naar een speler die de leegte kan opvullen die Fernandinho achterlaat. Laatstgenoemde maakte onlangs zijn vertrek bij the Citizens bekend tijdens een persconferentie. Ook hij vertrekt transfervrij.

De regelementen in Engeland schrijven echter voor dat City pas aan het einde van het seizoen een formeel voorstel kan doen aan Pogba. Dat zou een flink nadeel kunnen zijn voor de huidige koploper van de Premier League, daar buitenlandse clubs sinds de jaarwisseling al de mogelijkheid hebben om te onderhandelen met de middenvelder. Pogba strijkt bij United momenteel een weeksalaris op van 340.000 euro. Verwacht wordt dat dit geen probleem zal vormen voor City, daar de club over voldoende financiële daadkracht beschikt om minimaal hetzelfde op tafel te leggen.

De eerste indicaties zijn dat Pogba niet bij voorbaat 'nee' verkoopt aan City en alle opties in overweging neemt. Ook een transfer naar Paris Saint-Germain, dat al eerder belangstelling toonde in de Frans international, behoort nog altijd tot de mogelijkheden. Pogba zou de eerste United-speler kunnen zijn die overstapt naar de aartsrivaal sinds Tevez in 2009. Engelse media spreken van 'een van de meest schrikbarende binnenlandse transfers in de recente geschiedenis'. Ook de transfer van Sol Campbell van Tottenham Hotspur naar Arsenal kon in 2001 op veel controverse rekenen.