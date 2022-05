Feyenoord wil Kuip openstellen voor finale Conference League

Feyenoord onderzoekt de mogelijkheid om supporters de gelegenheid te bieden om de finale van de Conference League live te bekijken in De Kuip, zo maakt de club zaterdagochtend bekend. Fans die geen kaartje weten te bemachtigen voor de eindstrijd in Tirana tegen AS Roma kunnen mogelijk in het stadion terecht om de wedstrijd op grote schermen te volgen. De club houdt wel een slag om de arm, daar het afhankelijk is van de uitzendrechten en de vergunningen.

Feyenoord plaatste zich donderdag ten koste van Olympique Marseille voor de finale van de Conference League. Voor het eerst in twintig jaar staan de Rotterdammers in de finale van een Europees toernooi. Op woensdag 25 mei is in het Air Albania Stadion in Tirana het AS Roma van José Mourinho de tegenstander. Vermoedelijk krijgt Feyenoord voor dat duel slechts vierduizend kaarten toegewezen, daar het stadion in Albanië een beperkte capaciteit heeft met 22.500 stoeltjes. Het is voor het eerst dat een finale van een Europees toernooi in het Zuid-Europese land wordt gehouden.

"Om toch met veel Feyenoorders bij elkaar de finale te kunnen kijken, stelt de club graag de tribunes van het stadion beschikbaar", laat Feyenoord weten op de clubsite. "Zodra duidelijk is of Feyenoord het kijken op grote schermen in De Kuip mag organiseren, komt de club met meer gedetailleerde informatie zoals kaartverkoop en tijden." De laatste keer dat de Rotterdammers De Kuip openstelden om een wedstrijd op grote schermen te bekijken was in 2017 voor de kampioenswedstrijd tegen Excelsior. Dat duel ging met 3-0 verloren.

Feyenoord krijgt naar verwachting zo'n 4.500 kaarten voor de Conference League-finale. De club uitte vrijdag zijn ongenoegen over de gang van zaken rond de halve finale in Marseille. "Helaas heeft een deel van de supporters lang niet alles van de wedstrijd in het stadion kunnen zien, vanwege het ronduit slechte verloop van de instroom vooraf in het uitvak. Lang niet iedereen was daardoor op tijd binnen. De club wijst erop dat supporters hierdoor gevaar hebben gelopen en de wedstrijd(dag) niet hebben kunnen beleven zoals het hoort", valt te lezen in het statement.