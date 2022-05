Sangaré hoopt op droomcompetitie: ‘Hij is een van mijn grote idolen’

Zaterdag, 7 mei 2022 om 09:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:34

Ibrahim Sangaré hoopt ooit nog in de Premier League te voetballen. De Ivoriaanse middenvelder maakt een ijzersterk seizoen door bij PSV en kan nu al rekenen op interesse van diverse clubs uit de hoogste Engelse competitie. Of Sangaré komende zomer al de stap naar Engeland maakt wil hij niet zeggen, maar zijn droom is om op een dag in de voetsporen van zijn landgenoot Didier Drogba te treden.

Na een wisselvallig debuutseizoen heeft Sangaré zich ontpopt tot absolute sterkhouder in het elftal van Roger Schmidt. De gespecialiseerde balafpakker kwam daardoor op de scoutingslijstjes van diverse buitenlandse clubs, waaronder naar verluidt het koopkrachtige Newcastle United. Sangaré wil zich daar echter nog niet mee bezighouden. "Ik ben een speler van PSV en concentreer me op de drie wedstrijden die we dit seizoen nog spelen", zegt hij in gesprek met De Telegraaf. "Ik moet met mijn hoofd niet bij andere zaken zitten. Daarna ga ik met vakantie en heb ik de tijd om te praten over eventuele volgende projecten, maar tot die tijd wil ik me daar niet mee bezighouden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wel erkent de zeventienvoudig international dat hij de droom koestert om ooit nog in Engeland te spelen. "Dat is niet alleen een droom van mij, maar een droom van elke voetballer. Het is de grootste en belangrijkste competitie ter wereld. Als kleine jongen in Ivoorkust was Chelsea de club van mijn hart. Omdat daar Didier Drogba, de beste Ivoriaanse spits ooit, voetbalde. Hij is een van mijn grote idolen. Later werd ik ook een liefhebber van Manchester City, toen Yaya Touré daar speelde. Drogba en Touré zijn de grote legendes van het Ivoriaanse voetbal. Spelers die het Afrikaanse voetbal echt op de kaart hebben gezet."

Maar eerst moet het vizier van Sangaré nog even gericht op de Eredivisie, waar PSV met nog drie duels te gaan in theorie nog altijd kans maakt op de landstitel, met vier punten achterstand op koploper Ajax. "Als een competitie nog niet beslist is dan moet je erin blijven geloven. Kijk maar eens naar Real Madrid - Manchester City (van afgelopen woensdag, red.). Het zag er niet goed uit voor Real Madrid, maar toch bleven ze strijden voor hun kans. En kijk eens hoe het is afgelopen. Je moet in het leven nooit stoppen met dromen. Je bezittingen kunnen ze van je afpakken, maar je dromen kunnen ze nooit bij je weghalen."