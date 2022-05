Maarten Stekelenburg licht sluier op over toekomst bij Ajax

Zaterdag, 7 mei 2022 om 09:33 • Laatste update: 09:49

Het lijkt er sterk op dat Maarten Stekelenburg ook volgend seizoen te zien is in het shirt van Ajax. De doelman is met de Amsterdammers in gesprek over een verlenging van zijn tot volgend jaar zomer lopende contract, zo vertelt hij tegen De Telegraaf. "We hebben de intentie om er samen uit te komen." Stekelenburg kwam dit seizoen door een slepende heupblessure nauwelijks aan spelen toe, maar heeft zijn plek onder de lat inmiddels weer heroverd.

Het kan zondag voor de vierde keer worden dat Stekelenburg met Ajax het landskampioenschap in de wacht sleept. De goalie moet met zijn ploeg dan wel zien te winnen op bezoek bij AZ, terwijl PSV later op de middag moet verliezen van Feyenoord. "Ik woon in de buurt van Alkmaar, maar dat maakt het niet extra speciaal. We hebben het kampioenschap in eigen hand en het enige dat wij moeten doen, is alles winnen", blikt de goalie vooruit op het mogelijke kampioensduel. "Een eventuele titel, want ik wil echt benadrukken dat we het nog wél moeten doen. Maar als we de schaal pakken, is het zeker ook mijn kampioenschap."

Stekelenburg was nagenoeg het hele seizoen uitgeschakeld met een heupblessure. Op 17 april maakte hij zijn rentree in de bekerfinale tegen PSV. "Ik was al blij geweest als ik weer tot de selectie zou gaan behoren. Maar door omstandigheden moest, nee mocht, ik er weer staan”, blikt de voormalig Oranje-international terug op zijn comeback. "Mijn grootste motivatie was weer te kunnen aansluiten bij de groep. Ik wilde weer gezellig met de jongens op het veld staan. De omstandigheden waren geen drijfveer om sneller terug te komen. Maar het is wel prettig dat ik Ajax nu kan helpen."

De doelman erkent dat hij er behoorlijk doorheen zat nadat bekend werd dat hij onder het mes moest vanwege een heupblessure. "Ik begon vanaf november te tellen en wist dat het seizoen er in principe op zat. Dat werd door Ajax ook gecommuniceerd en dus zat ik wel even stuk", erkent Stekelenburg. "In de periode na de diagnose, door het slechte vooruitzicht, was het misschien wel een beetje aan mijn humeur te merken. Dan ben ik wat stiller. Ik had een fantastisch vorig seizoen gehad, waarin ik door de schorsing van André Onana ineens ging spelen en belangrijk kon zijn. We wonnen de beker en de landstitel en als beloning tekende ik een jaar bij als eerste keeper."

Toekomst

Of dat laatste nu opnieuw gaat gebeuren moet nog blijken. De doelman is met de club in gesprek over een verlenging van zijn tot volgend jaar lopende contract. "We hebben de intentie om eruit te komen en ik verwacht geen problemen", erkent Stekelenburg. "Maar ik focus me nu op het belangrijkste en dat zijn de wedstrijden. Maar zoals het nu gaat, denk ik beslist nog niet aan stoppen. Ik ga door tot ik het niet meer leuk vind of mijn lichaam ’stop’ zegt." Na de uitwedstrijd tegen AZ neemt Ajax het woensdag in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen sc Heerenveen. Het seizoen wordt afgesloten met een uitwedstrijd bij Vitesse.