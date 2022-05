Van Nistelrooij maakt viertal namen bekend die hij meeneemt naar het eerste

Zaterdag, 7 mei 2022 om 08:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:23

Ruud van Nistelrooij gaat volgend seizoen vier spelers van Jong PSV overhevelen naar de A-selectie, zo heeft hij vrijdagavond officieel bekendgemaakt. De nieuwe hoofdtrainer van de Eindhovense club, die vrijdagavond voor het laatst langs de lijn stond als trainer van het beloftenteam, neemt Johan Bakayoko, Ismael Saibari, Fredrik Oppegard en Kjell Peersman mee. Laatstgenoemde blijft zijn wedstrijden overigens wel keepen bij Jong PSV.

Van Nistelrooij wist zijn laatste wedstrijd als trainer van Jong PSV niet in winst af te sluiten. Op de slotdag van de Keuken Kampioen Divisie bleven de beloften op eigen veld steken op een 1-1 gelijkspel tegen FC Dordrecht. Jong PSV eindigt het seizoen als nummer twaalf. Van Nistelrooij en zijn mannen wisten 44 punten te verzamelen in 38 wedstrijden. "Het gelijkspel is een teleurstelling", citeert het Eindhovens Dagblad uit de mond van de nieuwe hooftrainer van PSV. "Maar wij hebben voor al onze 44 punten gevochten als een leeuw."

Van Nistelrooij maakte meteen van de gelegenheid gebruik om de namen bekend te maken van de spelers die volgend seizoen tot de A-selectie behoren. Met Bakayoko, Saibari, Oppegard en Peersman beloont de oefenmeester vier spelers voor hun ontwikkeling. Peersman blijft zijn wedstrijden wel keepen in het beloftenteam. De doelman traint in eerste instantie enkel mee bij het eerste elftal. De pas zeventienjarige Peersman, die nog een contract heeft tot volgend jaar zomer, wordt in Eindhoven gezien als een grote belofte.

PSV-watcher Rik Elfrink maakt bovendien bekend dat ook onder van Nistelrooij een trainingskamp zal worden belegd in Duitsland. In Klosterpforte zal voor de huidige nummer twee van de Eredivisie het fundament moeten worden gelegd voor een succesvol seizoen. De Eindhovenaren beleggen al enkele jaren een trainingskamp naar het in Marienfeld gelegen Klosterpforte. Die traditie wordt onder Van Nistelrooij dus voortgezet. De ploeg van trainer Roger Schmidt heeft nog een kleine kans op de titel. De achterstand op Ajax bedraagt vier punten met nog drie speelrondes te gaan.