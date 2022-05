Chelsea maakt in holst van de nacht definitieve overname bekend

Zaterdag, 7 mei 2022 om 07:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:44

Chelsea heeft een nieuwe eigenaar, zo maakt de club bekend in de nacht van vrijdag op zaterdag. De club bevestigt dat er een akkoord is gesloten met een investeringsgroep die geleid wordt door Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter en Hansjoerg Wyss. De Engelse grootmacht is per direct verkocht aan de nieuwe eigenaren, waardoor het tijdperk van Roman Abramovich definitief ten einde is gekomen. Met de verkoop is in totaal een kleine vijf miljard euro gemoeid.

Van de totale investering die wordt gedaan, zal een slordige drie miljard euro worden gebruikt om de aandelen over te nemen van Abramovich. Overige opbrengsten zullen worden gestort op een bevroren Britse bankrekening, wat uiteindelijk ten goede komt aan goede doelen, zo bevestigt Abramovich. Chelsea heeft goedkeuring nodig van de Britse regering om de opbrengst te kunnen overmaken naar de geblokkeerde rekening. De nieuwe eigenaren hebben toegezegd ruim twee miljard euro te zullen investeren ten behoeve van de club.

Club Statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 7, 2022

Daarbij gaat het om investeringen die gedaan worden in en rond het stadion, de jeugdopleiding, het vrouwenteam van Chelsea, Kingsmeadow (thuishaven van het vrouwenteam en Chelsea Onder 23) en de Chelsea Foundation. Verwacht wordt dat de verkoop eind mei definitief wordt afgerond, onder voorbehoud van alle noodzakelijke goedkeuringen. Zodra er een definitief akkoord ligt zal de Engelse grootmacht meer details naar buiten brengen. De overname betekent een einde aan het tijdperk-Abramovich. De Rus nam Chelsea in 2003 over en investeerde een godsvermogen om de club onder meer verschillende keren aan de landstitel te helpen en twee keer de Champions League te winnen.

Abramovich werd vorige maand door de Britse regering op de sanctielijst geplaatst. In de motivatie werd hij een ‘pro-Kremlin oligarch’ genoemd en gesteld dat hij jarenlang een nauwe band had met de Russische president Vladimir Poetin. Dit zou de eigenaar van Chelsea ‘financieel of ander materieel voordeel’ hebben opgeleverd. De Britse tegoeden van Abramovich werden bevroren en zijn mogelijkheid om zaken te doen in Engeland verdween. De Londenaren kregen wel een vergunning van de Britse overheid om het voortbestaan tijdelijk te garanderen.