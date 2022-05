Albert Gudmundsson stuurt Juventus met dramatisch gevoel naar bekerfinale

Juventus heeft vrijdagavond een voorsprong volledig uit handen gegeven tegen Genoa. De ploeg van Massimiliano Allegri kwam tegen Genoa op voorsprong door een prachtig doelpunt van de veelbesproken Paulo Dybala, die transfervrij vertrekt en volgens Italiaanse media rond is met Internazionale. Genoa knokte zich met tegentreffers van voormalig AZ'er Albert Gudmundsson en een penalty van Domenico Criscito naar een razendknappe zege: 2-1. Juventus blijft daardoor vierde achter Napoli, terwijl Genoa naar de achttiende plek stijgt en nog mag dromen van lijfsbehoud. De blijdschap in het Luigi Ferraris was na afloop dan ook gigantisch.

Allegri besloot - met het oog op de finale van de Coppa Italia komende woensdag tegen Internazionale - enorm te rouleren en zette Matthijs de Ligt voor de tweede keer in drie wedstrijden negentig minuten op de bank. Genoa dook na een kwartier gevaarlijk op via Mattia Destro, die bal net niet kon controleren en daarmee een grote kans onthouden werd. Genoa probeerde het ook via een hoekschop, waarbij Leo Östigard boven de defensie van Juventus uittorende maar niet raak kopte. Juventus had weliswaar het meest de bal, maar deed voor rust slechts één serieuze poging. Het schot van Moise Kean werd weggetikt door Salvatore Sirigu.

De wedstrijd werd drie minuten na rust opengebroken door Dybala, die als rechterspits was gestart in een aanval met centrumpion Dusan Vlahovic en linksbuiten Moise Kean. Laatstgenoemde speelde de bal in bij Dybala, die achttien meter van het doel verrassend uithaalde met zijn minder geachte rechterbeen. Het schot belandde precies in de rechter onderhoek: 0-1. Dybala probeerde het nogmaals met een prachtig afstandsschot, dat via de verre paal terug het veld in kwam.

Genoa vocht voor wat het waard was en Caleb Ekuban kopte tien minuten rakelings naast uit een voorzet van links. Juventus leek een penalty te krijgen toen invaller Marley Aké naar het gras ging, maar na een VAR-ingreep werd geoordeeld dat Albert Gudmundsson met zijn tackle geen overtreding maakte op de Franse aanvaller van Juve. Gudmundsson profiteerde optimaal door aan de overzijde gelijk te maken. De voormalig aanvaller van AZ werd links in het strafschopgebied vrijgezet en rondde beheerst af: 1-1. Genoa had na dom balverlies van Adrien Rabiot zelfs moeten winnen, maar Nadiem Amiri zag zijn schot van heel dichtbij gekeerd worden door Wojciech Szczesny. Kean verprutste aan de overzijde nog een kans voor open doel, waarna Genoa een penalty kreeg vanwege een onhandige overtreding van Mattia De Sciglio op Gudmundsson. In minuut 90+6 schoot Domenico Criscito van elf meter raak: 2-1.