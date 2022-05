Winnend Monaco maakt week voor Marseille nog minder aangenaam

Vrijdag, 6 mei 2022 om 22:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:25

AS Monaco heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om plaats twee en het bijbehorende ticket voor de groepsfase van de Champions League. Met Myron Boadu als invaller in de tweede helft werd met 1-2 gewonnen van Lille OSC, waar Sven Botman een basisplaats had. Monaco bezet de tweede plek met 65 punten uit 36 wedstrijden. Nummer drie Olympique Marseille heeft evenveel punten, maar nog wel een duel tegoed in de slotfase van dit seizoen.

Alexander Nubel hield Monaco op de been in de twaalfde minuut. De doelman redde zeer bekwaam op een schot van Timothy Weah, die dacht te scoren namens Lille. De later nog zo belangrijke Aurélien Tchouaméni faalde in minuut 26 namens de bezoekers met een kopbal in kansrijke positie. De inzet van de middenvelder verdween naast het doel, tot opluchting van de thuisclub. Drie minuten voor het rustsignaal deed Tchouaméni het een stuk beter. De controleur verwerkte een pass van Wissam Ben Yedder goed en knalde de bal vervolgens in de rechterbenedenhoek: 0-1. Een welkome voorsprong voor Monaco zo kort voor rust.

Two goals tonight, top quality again and pure leadership even if he’s 22. Aurélien Tchouaméni will be one of the best opportunity on the market. What a talent. ?????? #Tchouameni AS Monaco won’t accept less than €70m for Tchouaméni this summer. pic.twitter.com/vjn18b9sLR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2022

Vijf minuten na de hervatting leek Lille op gelijke hoogte te komen, maar de knal van Jonathan Bamba werd op tijd geblokt door de alerte defensie van Monaco. In de 66ste minuut maakte Boadu zijn opwachting als invaller, als vervanger van de moegestreden Ben Yedder. Slechts drie minuten later trok Lille de stand gelijk. De ingevallen Angel Gomes bekroonde een individuele actie met een fraai doelpunt. Ook Nubel kon de aanvallende middenvelder niet stuiten. Het slotakkoord was echter voor de bezoekers uit Monaco, met wederom een hoofdrol voor de uitblinkende Tchouaméni.

Caio Henrique wist de defensieve middenvelder te bereiken met nog een kwartier te spelen. De achtvoudig international van Frankrijk had vervolgens een geweldig schot in petto, een knal die via de paal in het doel van Lille belandde: 1-2. Luttele minuten daarna werd Kevin Volland bij Monaco afgelost door Jean Lucas. Lille probeerde de nederlaag nog wel af te wenden in de slotminuten. Bamba zag een schot vanaf de rand van de zestien echter over de lat verdwijnen. Na vier minuten blessuretijd klonk het laatste fluitsignaal en konden de spelers van Monaco de belangrijke zege op Lille gaan vieren.