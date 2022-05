Cambuur ziet VAR-moment gunstig uitpakken en pakt punt in minuut 95

Vrijdag, 6 mei 2022 om 21:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:08

SC Cambuur is er voor de achtste keer op rij niet in geslaagd om een wedstrijd in de Eredivisie winnend af te sluiten. De Friezen speelden vrijdagavond op eigen veld namelijk met 1-1 gelijk tegen RKC Waalwijk, met de gelijkmaker van de Friezen ver in blessuretijd. De laatste zege van Cambuur in competitieverband dateert van 26 februari, toen Fortuna Sittard op een 2-1 nederlaag werd getrakteerd. Beide ploegen verblijven nog steeds in de lage middenmoot van de Eredivisie.

Beide ploegen hielden elkaar redelijk in bedwang in de openingsfase. Jamie Jacobs was na twintig minuten dicht bij de 1-0, maar doelman Etienne Vaessen bracht redding voordat Roberts Uldrikis nog gevaarlijk kon worden. In het restant van de eerste helft waren de kansen voor beide doelen schaars. In de slotfase van de eerste helft kon Issa Kallon net niet binnenkoppen na een voorzet van Patrick Joosten, terwijl Sonny Stevens een knal van Yassin Oukili met de vuisten pareerde. Dat er halverwege geen doelpunten vielen te noteren in Leeuwarden was niet echt verrassend.

Cambuur leek twee minuten na de hervatting op voorsprong te komen. Uldrikis werkte de bal binnen uit een voorzet van Kallon, maar de boomlange spits deed dat in buitenspelpositie. Drie minuten na de afgekeurde treffer kwam Cambuur goed weg. Finn Stokkers werd gestuit door Stevens, waarna Richard van der Venne een voorzet op de bovenkant van de lat zag belanden. Met nog achttien minuten op de klok nam RKC de leiding in Friesland. Een schot van Oukili kwam via Stevens en de ongelukkige Doke Schmidt in het doel terecht: 0-1. Het doelpunt kwam ook op naam van de Cambuur-verdediger terecht. De gastheren bleven knokken voor een positief resultaat, maar de zo gewenste gelijkmaker bleef uit.

Uldrikis profiteerde in de 77ste minuut niet van geknoei in de RKC-defensie, tot frustratie van alles en iedereen bij Cambuur. De Waalwijkers leken het duel te beslissen met nog drie minuten op de klok, maar de 0-2 van invaller Hans Mulder werd geannuleerd wegens buitenspel. Het duurde overigens wel even voordat de VAR een definitief besluit had genomen. Er werden maar liefst acht minuten toegevoegd aan het duel, wat uiteindelijk gunstig bleek voor Cambuur. Uldrikis jaagde nog wel een bal over het doel in kansrijke positie. Kort daarna redde Vaessen op een kopbal van de ongelukkige spits. In minuut 95 ontpopte de ingevallen Milan Smit zich tot held van de thuisclub. De negentienjarige kopte raak uit een scherp aangesneden hoekschop: 1-1. De eveneens ingevallen Michael Breij leek in minuut 99 zelfs op weg naar de winnende treffer van Cambuur, maar er werd afgefloten voor buitenspel. Beide ploegen moesten derhalve genoegen nemen met een punt.