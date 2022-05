‘Dus als Jurriën Timber daarheen gaat, dan komt hij altijd goed terecht’

Vrijdag, 6 mei 2022 om 21:08 • Rian Rosendaal

Mike Verweij en Valentijn Driessen kijken naar de spelers van Ajax die Erik ten Hag eventueel meeneemt naar Manchester United deze zomer. Antony en Jurriën Timber zijn al meer dan eens genoemd als eventuele aanwinsten van the Red Devils, ook al zijn er nog geen aanbiedingen binnengekomen in Amsterdam. Met name Verweij denkt dat de pas twintigjarige Timber deze zomer rustig voor Manchester United kan kiezen.

Hein Keijser, presentator van de Kick-Off-podcast van De Telegraaf, vraagt zich af of de Ajax-verdediger niet wat langer in de Eredivisie moet blijven, voordat hij de stap maakt naar een grote Europese competitie. "Ten Hag heeft getekend voor twee jaar plus een?", antwoordt Driessen gelijk. "En als je dan gehaald wordt door de trainer, die wordt niet binnen twee maanden op straat gezet. Dus die gunt hem misschien wel de tijd om te groeien naar het niveau dat je nodig hebt." Om gelijk een kanttekening te plaatsen: "Als je het niveau van Manchester United ziet, dan schat ik Ajax toch hoger in. En ook de manier waarop Ten Hag waarschijnlijk wil gaan spelen. Want dat zal ook wel een van de oorzaken zijn dat ze bij Erik ten Hag zijn uitgekomen, en niet bij José Mourinho."

Neemt Erik ten Hag spelers van Ajax mee naar Manchester United?

Verweij vindt net als Keijser dat Timber Ajax niet te snel moet verlaten voor een topclub in een grotere competitie. "Alleen weet je niet wat er volgend jaar gebeurt", benadrukt de Ajax-volger gelijk. "Ik klop het even af, maar voor hetzelfde geld raakt hij zwaar geblesseerd aan zijn knie of breekt hij zijn enkel. Je weet niet hoe die toekomst eruit ziet. En het verleden heeft natuurlijk bij Nederlandse spelers ook wel geleerd, een van die spelers (Klaas-Jan Huntelaar, red.) loopt momenteel stage bij Ajax, aan de hand van Gerry Hamstra om technisch directeur te worden misschien. Kijk, als je zo hoog instapt, bij zo'n grote club, dan kom je altijd goed terecht. Dus als hij nu naar Manchester United gaat... ", staat Verweij niet wantrouwig tegenover een eventuele overstap van Timber naar Manchester United.

"Klaas-Jan Huntelaar ging naar Real Madrid. Daar heeft hij het nog relatief goed gedaan qua doelpuntengemiddelde. Maar dat werd natuurlijk niet wat iedereen verwacht had", verwijst Verweij naar de voormalig aanvaller van onder meer Ajax. "Die kwam vervolgens bij Schalke 04 terecht. En Wesley Sneijder ging van Real naar Internazionale en won daar de Champions League (in 2010, red.). Dus als Timber naar Manchester United gaat, zelfs als het niet mocht lukken, komt hij altijd goed terecht", zo besluit Verweij over de centrumverdediger van Ajax en het Nederlands elftal.