Internazionale toont veerkracht na horrorstart en doet nog mee om landstitel

Vrijdag, 6 mei 2022 om 20:49 • Dominic Mostert

Internazionale heeft vrijdagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt op Empoli. De regerend kampioen van de Serie A kwam op een 0-2 achterstand, maar wist de wedstrijd te kantelen: 4-2. Dankzij de wederopstanding neemt Inter de koppositie in ieder geval tijdelijk over van AC Milan. De stadsgenoot heeft een punt minder, maar gaat zondag nog op bezoek bij Hellas Verona. Bij Inter hadden Stefan de Vrij en Denzel Dumfries allebei een basisplaats.

Het leek er aanvankelijk op dat Inter een enorme dreun zou oplopen in de titelstrijd. In het eerste halfuur maakte Empoli liefst drie doelpunten, waarvan twee werden toegekend door de arbitrage. In de vijfde minuut opende uitgerekend Andrea Pinamonti de score. De aanvaller wordt gehuurd van Inter en deed zijn eigenlijke werkgever pijn door na een scherpe voorzet van Szymon Zurkowski vanaf de rechterflank eerder bij de bal te komen dan Milan Skriniar en met succes zijn voet tegen de bal te zetten. Pinamonti vierde zijn treffer zeer ingetogen.

Ook bij het tweede doelpunt speelde Pinamonti een belangrijke rol. De huurling gaf vanaf de linkerflank een voorzet die op waarde werd geschat door Zurkowski. In de aanloop naar de treffer bleek Pinamonti echter buitenspel te hebben gestaan, waardoor de arbitrage er een streep door zette. Niet veel later vertolkte arbiter Gianluca Manganiello opnieuw een hoofdrol. Hij kende Inter een strafschop toe na een duel tussen Fabiano Parisi en Nicolò Barella, maar concludeerde na het zien van de beelden dat de linksback van Empoli de bal speelde en trok zijn besluit in.

Kort daarop kwam Empoli op 0-2. Rechtsback Riccardo Fiamozzi verstuurde vanaf de zijlijn op de eigen helft een lange bal, waarmee hij Kristjan Asllani lanceerde. De middenvelder van Empoli ontsnapte aan de aandacht van De Vrij en werkte af door de benen van Samir Handanovic. Inter verkeerde dus in grote problemen, maar rechtte de rug in de slotfase van de eerste helft. De 1-2 viel op gelukkige wijze: de onbedreigde verdediger Simone Romagnoli kopte de bal in eigen doel na een voorzet van Federico Dimarco. In de slotminuut behield Hakan Calhanoglu aan de linkerkant het overzicht en legde hij de bal terug op Lautaro Martínez, wiens inzet met de buitenkant van de voet doelman Guglielmo Vicario te machtig was.

KIJK WAT HET BETEKENT ??



Inter gaat al een hele tweede helft op zoek naar die derde goal en Lautaro Martinez maakt uiteindelijk de 3-2! ??

Inter klimt zo (voorlopig) weer over Milan in de stand! ??#ZiggoSport #SerieA #InterEmpoli pic.twitter.com/OJiSsKqs0b — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 6, 2022

Empoli beklaagde zich over een ogenschijnlijke overtreding van Barella op Asllani in de aanloop naar het doelpunt, maar vond geen gehoor. Ivan Perisic was in de laatste seconde nog heel dicht bij de 3-2. Zijn inzet werd gekeerd door Vicario. De doelman onderscheidde zich vervolgens ook met reddingen op een schot van Calhanoglu, een kopbal van Dumfries en een lage inzet van Martínez. In minuut 64 was het alsnog raak voor Inter. Fiamozzi kopte een voorzet van Barella niet goed weg, waardoor Martínez kon toeslaan. Vervolgens zocht Inter naar de 4-2. Joaquín Correa, Edin Dzeko en Alexis Sánchez lieten goede kansen onbenut, alvorens laatstgenoemde in de laatste minuut van de blessuretijd raak schoot na voorbereidend werk van mede-invaller Dzeko.