Wilfred Genee wordt hard aangepakt in eigen radioshow: ‘Je bent enorm laf’

Vrijdag, 6 mei 2022 om 20:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:57

Wilfred Genee weigert al te veel te zeggen over de rel rond Johan Derksen. De presentator werd vrijdagmiddag in zijn eigen BNR Nieuwsradio-programma The Friday Move geconfronteerd door Martijn Koning, die Genee stevig aanpakt. "Mag ik zeggen dat ik je enorm laf vind?", zegt de cabaretier, die uitgenodigd is als sidekick. "Dat mag jij absoluut vinden", reageert Genee.

Genee krijgt allereerst de vraag van Koning hoe het gaat. "Het gaat uitstekend", reageert de presentator, die wekelijks te horen is op BNR. "Het was met name een rustige week, alhoewel, ik ben met de kinderen even naar het strand in Scheveningen geweest. Ik weet niet of dat nou de meest verstandige keuze was", grinnikt Genee. "Er waren veel mensen mee bezig, had ik de indruk."

Tot nu toe heeft Genee amper iets in de media gezegd over het stopzetten van Vandaag Inside. "Het heeft op dit moment niet zo veel zin om in emoties te reageren. De emoties lopen op een gegeven moment zo hoog op, dat ik denk dat het verstandiger is om even een pas op de plaats te maken. Als je vanuit emoties allerlei dingen gaat roepen wordt het allemaal veel lastiger." De anchorman zegt te hebben geleerd van de eerdere Akwasi-rel, die in de zomer van 2020 al bijna leidde tot het stopzetten van de talkshow. "Ik denk dat ik in deze situatie wat rustiger en ingetogener ben geweest en niet heb geprobeerd om alles op te lossen", zegt Genee.

Koning neemt daar geen genoegen mee. "Ik mag jullie graag en kijk altijd, maar ik vind dit moeilijk: het lijkt wel alsof jullie altijd een beetje de verantwoordelijkheid ontlopen van de dingen die jullie zeggen en doen. Jullie gaan dan in dat slachtofferschap zitten. Weet je met wie ik dat vergelijk: Pepe. Dat is zo'n verdediger die keihard uitdeelt en echt snoeihard is, en zodra hij dan zelf een tikje krijgt, dan gaat hij liggen janken. Dat idee krijg ik een beetje bij jullie."

Genee vindt het echter beter om de rust te bewaren en lijkt zelfs een opening te laten voor een comeback. "Natuurlijk ben ik met je eens dat er op een gegeven moment wel een verhaal naar buiten moet komen, maar bij de vorige rel vielen met name Johan en René over elkaar heen om heel veel dingen te vertellen in de media", zegt hij. "Daar heb ik van geleerd dat we nu misschien wat ingetogener moeten zijn. Ik ga niks meer zeggen, want ik heb je aangegeven: ik denk dat je nu vanuit rust veel meer kunt bereiken."

Koning steekt vervolgens nog steviger van wal en eist commentaar van Genee. "Jullie hebben een hele grote, sterke achterban, die jullie altijd heel goed weten te mobiliseren. Een deel daarvan is ook wel pittig, maar dan kun je toch niet zoveel olie op het vuur gooien, en zoveel heisa maken in Nederland, en dan zeggen: 'We willen er niet meer over praten.' Dat is uitdelen, en dan zelf wat krijgen en op de grond gaan liggen. Mag ik dan zeggen dat ik het enorm laf vind?" Genee heeft er geen problemen mee dat Koning dat zegt, maar blijft bij zijn standpunt.

De cabaretier doet een laatste poging om Genee uit de tent te lokken. "Want ik vind ook dat jij degene bent die de meeste verantwoording moet dragen. Niet alleen voor het programma, maar ook voor zo'n grote achterban. Jullie gaan soms zelfs zo ver dat ik daar zelf als cabaretier soms last van heb. Jullie gaan zo ver met jullie grappen dat jullie daar bijna de grens mee stellen, en je dan verschuilt achter 'het vrije woord'. Maar 'het vrije woord' is niet dat Johan Derksen elke domme uitspraak mag doen die hij wil, maar ook dat ik daar dan van mag zeggen dat ik Johan Derksen soms een hele vervelende, oude teringlijer vind, zonder dat ik dan bedreigd word..." Genee: "Je kunt het ook omdraaien: als ik nu weer allerlei dingen ga roepen, dan roep je ook allerlei gevoelens op."