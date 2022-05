Mike Verweij: ‘Het zou natuurlijk bizar zijn als PSV hem niet zou volgen’

Vrijdag, 6 mei 2022 om 20:12 • Rian Rosendaal

Quinten Timber lijkt FC Utrecht na een seizoen alweer te verlaten. De middenvelder (20) is reeds in verband gebracht met zijn oude werkgever Ajax, PSV en enkele clubs uit het buitenland. In de Kick-Off-podcast van De Telegraaf buigen Mike Verweij en Valentijn Driessen zich over de volgende stap in de nog prille loopbaan van Timber, die in Utrecht vastligt tot de zomer van 2024.

Verweij neemt in de podcast gelijk duidelijk stelling: "Het zou natuurlijk bizar zijn als PSV Quinten Timber niet zou volgen. Volgens mij kun je elke zondagavond bij Studio Sport zien dat het een geweldige voetballer is. Ik denk dat Ajax hem ook heel serieus in de peiling heeft. Het zou gek zijn als dat niet zo was, zijn broer (Jurriën Timber, red.) voetbalt er. Het is op dit moment een van de grootste talenten in de Eredivisie. En als er bij Ajax mutaties zijn op het middenveld, Ryan Gravenberch gaat weg, dan is het volkomen logisch dat Ajax daar wel werk van gaat maken", zo oordeelt Verweij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ruilt Quinten Timber FC Utrecht al na een seizoen in voor PSV?

Presentator Hein Keijser vraagt zich af of Jurriën Timber zijn broer niet over de streep moet trekken. "Dat heeft de vorige keer ook niet geholpen, want Jurriën bleef en Quinten, die kwam uit blessures en was wat minder ver dan Jurriën, die vond dat hij weinig kansen kreeg", brengt Verweij gelijk in herinnering. "En dat was toen best wel een dappere stap, die vond het beter voor zijn ontwikkeling om naar FC Utrecht te gaan. Daar speelt hij elke week, daar speelt hij goed. Dus dat is wel een dappere maar goede keuze geweest." Driessen ziet Quinten Timber onder Rick Kruys aanvallender spelen in Utrecht. "En dan kom je volgens mij ook iets meer in de buurt van de Ryan Gravenberch-rol bij Ajax. Ik snap niet waarom hij zo makkelijk kon vertrekken en snapte ook niet waarom Feyenoord hem niet strikte, en Utrecht zijn volgende club was. Want dat is toch wel een beetje beneden zijn niveau."

Verweij verlegt de aandacht vervolgens weer naar Ajax. "Er is in het verleden heel veel geld geboden door onder meer Stade Rennes. Daar hebben we ook over bericht, ik geloof 25 miljoen euro op Edson Álvarez. Als ik technisch directeur of technisch manager was, dan had ik het wel geweten. Als je dan de kans hebt als Gerry Hamstra (technisch manager Ajax, red.) en je kan een keer heel veel geld voor de club verdienen en je wordt er nog beter van ook, dan zou ik Álvarez verkopen voor dat bedrag en dan Quinten Timber terughalen en als back-up gratis Riechedly Bazoer erbij nemen." Driessen legt de focus gelijk op Quinten Timber. "Hij kan nog wel veel beter worden. want het is niet allemaal rozengeur en maneschijn, ook niet bij FC Utrecht. Hij heeft nog teveel balverlies en is onrustig aan de bal. Hij is heel druistig, daar moet wel meer rust inkomen."

Quinten Timber reageert zelf vrijdag in gesprek met Voetbal International over de vermeende interesse van PSV. "Dat kwam bij jullie vandaag hé", aldus de begeerde middenvelder van FC Utrecht. "Het is altijd leuk om te horen dat andere clubs geïnteresseerd zijn in je. Maar het is vooral de media. Ik probeer me vooral te richten op de play-offs en de wedstrijden die nog gaan komen. Daarna zien we het wel. Ik heb het enorm naar mijn zin bij FC Utrecht, ik ontwikkel me goed." De jonge middenvelder voelt niet de behoefte om zijn huidige werkgever halsoverkop te verlaten.

"Ik hoef niet per se weg, zeker niet. Je moet altijd nadenken over de stappen die je gaat zetten, waar je nóg beter kan worden. Wat ik zeg: ik kan me hier nog heel goed ontwikkelen. We gaan het wel zien. Nu eerst PEC", verwijst hij naar de uitwedstrijd van FC Utrecht in Zwolle van zaterdagavond. Quinten Timber, vorig jaar transfervrij overgenomen van Ajax, staat inmiddels op 29 wedstrijden voor de club uit Utrecht in de Eredivisie.