Marokko voert gesprekken om grote naam te strikken als nieuwe bondscoach

Vrijdag, 6 mei 2022 om 20:03 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:11

Marokko wil met André Villas-Boas als bondscoach naar het WK in Qatar. Volgens media uit zowel Portugal als Marokko vinden er al gesprekken plaats tussen de nationale voetbalbond (FRMF) en de momenteel werkloze trainer. Het einde lijkt zodoende nabij voor Vahid Halilhodzic, die Marokko naar het WK loodste. Mede vanwege zijn problematische verhouding met Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui oriënteert de Marokkaanse bond zich op een vervanger.

Over de positie van Halilhodzic wordt al maandenlang gespeculeerd. Begin deze week voelde de Marokkaanse bond zich nog genoodzaakt om een statement te publiceren om te verklaren waarom Halilhodzic het land had verlaten. Er was slechts sprake van verlof en begin volgende week zou de bondscoach weer terugkeren in Marokko, zo luidde de boodschap. Volgens media in Portugal en Marokko staat Villas-Boas echter klaar om het roer over te nemen. Hij kan na Fernando Santos (Portugal) en Paulo Bento (Zuid-Korea) de derde Portugese bondscoach worden op het WK in Qatar. Marokko is ingedeeld in Groep F met België, Canada en Kroatië.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Villas-Boas is werkloos sinds hij in februari 2021 vertrok bij Olympique Marseille na een conflict over het transferbeleid van de club. Hij was daarvoor de trainer van onder meer FC Porto, Chelsea en Tottenham Hotspur, maar heeft geen ervaring als bondscoach. Zijn komst zou de deur opnieuw kunnen openen voor Mazraoui en Ziyech, die zich nu niet beschikbaar stellen voor de nationale ploeg van Marokko. Vorige maand zei Fouzi Lekjaa, de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, dat Ziyech en Mazraoui 'Marokkaanse spelers blijven'. "Er moeten nu beslissingen worden genomen om het nationale team in de best mogelijke positie neer te zetten", benadrukte Lekjaa toen.