Edgar Davids volgt Henk Fraser op als assistent-bondscoach Oranje

Vrijdag, 6 mei 2022 om 19:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:42

Edgar Davids sluit per direct als assistent-bondscoach aan bij de technische staf van het Nederlands elftal, zo maakt de KNVB bekend. Daarmee neemt Davids tot en met het aankomend WK deze functie over van Henk Fraser, die het assistent-bondscoachschap niet kon combineren met zijn aanstelling bij FC Utrecht.

Bondscoach Louis van Gaal is verheugd met de komst van Davids. "Nadat duidelijk was dat Henk Fraser zich met ingang van het komend seizoen volledig op FC Utrecht richt, heb ik Edgar gevraagd of hij mijn tweede assistent bij Oranje wilde worden. Onze wegen hebben elkaar in het verleden regelmatig gekruist en ik ben ervan overtuigd dat hij deze rol op een prima manier gaat invullen. De spelers kunnen optimaal profiteren van zijn ervaring als international op onder meer vier internationale eindtoernooien.”

Davids, die zelf 74 interlands speelde voor Oranje, is meer dan trots. "Ik ben niet alleen trots maar ook superenthousiast dat ik mijn loopbaan als trainer kan voortzetten samen met zo’n gerenommeerde trainer als Louis van Gaal en kan werken met de absolute top van Nederland.” De technische leiding van het Nederlands elftal bestaat nu uit bondscoach Louis van Gaal, eerste assistent Danny Blind, tweede assistent Edgar Davids en keeperstrainer Frans Hoek.

Davids speelde als voetballer voor grote clubs als Ajax, AC Milan, Juventus, Barcelona en Tottenham Hotspur. Hij won met Ajax onder meer de UEFA Cup, Champions League, UEFA Supercup en de wereldbeker voor clubteams. Met Oranje was hij actief op drie EK's en één WK. Na zijn loopbaan was hij speler/trainer van Barnet, assistent-bondscoach van Oranje Onder 20, assistent-trainer van Telstar en trainer van Olhanese.