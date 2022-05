Verweij: ‘Dat moet je Slot niet aandoen, als hij al naar Ajax zou willen’

Vrijdag, 6 mei 2022 om 19:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:18

Mike Verweij en Valentijn Driessen geloven niet dat Arne Slot Feyenoord al na een seizoen inruilt voor Ajax. Veel voetballiefhebbers denken dat de coach van de Rotterdammers op het lijstje staat in Amsterdam om de naar Manchester United vertrekkende Erik ten Hag op te volgen, maar de voetbaljournalisten verwachten niet dat Slot bij de huidige koploper in de Eredivisie aan het nieuwe seizoen begint.

"Er is ongetwijfeld aan gedacht, maar ik denk niet dat ze de hele boel weer overhoop willen halen", voorspelt Verweij vrijdag in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. Om zijn mening gelijk kracht bij te zetten: "Omdat ze ook hebben gezien wat dat teweegbracht bij de komst van Steven Berghuis. En de bedreigingen gingen eigenlijk veel verder dan iedereen had gedacht. Dat waren ook doodsbedreigingen. Ik denk ook niet dat je dat Arne Slot moet aandoen, als hij al naar Ajax zou willen", aldus de Ajax-volger, die denkt dat de oefenmeester van Feyenoord geen binnenlandse transfer zal maken.

Mike Verweij en Valentijn Driessen verwachten niet dat Arne Slot deze zomer aan de slag gaat bij Ajax als opvolger van Erik ten Hag.

"Ik denk dat het een veel logischere weg is dat hij na twee, drie, vier jaar Feyenoord gewoon een keer naar het buitenland gaat", vervolgt Verweij zijn analyse. "En dan zie je aan Ronald Koeman en ook aan Peter Bosz, die technisch directeur was bij Feyenoord, die kon ook gewoon naar Ajax. Dan is dat nog een stuk minder gevoelig. Ik denk dat hij (Slot, red.) op termijn nog wel een keer trainer van Ajax wordt, maar nu is dat heel onverstandig. Ik denk gewoon dat het Alfred Schreuder wordt", verwijst de Ajax-watcher naar de coach van Club Brugge, die als assistent-trainer een verleden heeft in Amsterdam en als een van de topkandidaten wordt aangemerkt om Ten Hag op te volgen.

Driessen is het wat betreft de Feyenoord-trainer niet helemaal eens met Verweij. "Ik denk dat Slot op zijn blote knieën was gegaan (naar Ajax, red.). Trainers hebben ook geen geduld. Volgend jaar kan het afgelopen zijn. Je kunt een seizoen een geweldig seizoen draaien en volgend jaar valt de hele boel misschien in elkaar, dat zou maar zo kunnen. Dus dan moet je altijd het ijzer smeden als het heet is. En als nou een club dat ervoor wil betalen, dan had Feyenoord misschien ook wel gezegd: 'die zeven miljoen, die willen wij ook wel oppakken'. Maar ik geloof ook niet dat ze het zullen doen hoor, Ajax", voorspelt Driessen dat Slot zich niet op korte termijn in de Johan Cruijff ArenA zal melden.